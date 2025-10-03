Mundial Sub 20: Chile se juega la vida por un cupo a octavos enfrentando a Egipto

La selección chilena Sub 20 definirá su futuro en el Mundial este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, cuando enfrente a Egipto en la última fecha del Grupo A.

Tras la derrota con Japón, el equipo dirigido por Nicolás Córdova quedó con tres puntos, igualado con Nueva Zelanda, que jugará en paralelo frente a los nipones ya clasificados.

Chile debe ganar para asegurar un cupo en octavos y no depender de otros resultados. El técnico Córdova confirmó una oncena titular compuesta por Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Willy Chatiliez, Mario Sandoval, Flavio Moya, Vicente Álvarez; Juan Francisco Rossel y Agustín Arce.

Egipto, sin puntos tras caer con Japón y Nueva Zelanda, buscará arruinar el sueño del anfitrión con una formación probable de Ahmed Wahba; Seif El Deen Essam, Ahmed Abdin, Andallah Bostangy, Mohab Samy; Tebo Gabriel, Mohamed Andallah, Ahmed Gomaa; Selim Telib, Ahmed Nayel y Hamed Abdallah.

El juez principal será el italiano Maurizio Mariani, acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni. Desde fuera de la cancha, los españoles José María Sánchez e Íñigo López apoyarán en el arbitraje.