Chile contra el ganador del “grupo de la muerte”: enfrenta a México por octavos del Mundial Sub 20

La Selección Chilena Sub 20 enfrentará a México este martes 7 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un duelo decisivo por los octavos de final del Mundial Sub 20.

El combinado nacional llega a esta instancia tras una clasificación sufrida: cayó 2-1 ante Egipto en la última fecha y avanzó gracias al criterio de fair play, luego de ganar solo uno de sus tres partidos de grupo. Pese al tropiezo, el equipo dirigido por Nicolás Córdova busca reivindicarse ante su público, aprovechando la localía y el apoyo esperado de miles de hinchas en el puerto.

México, por su parte, se instaló en octavos tras quedar segundo en el denominado “grupo de la muerte”, con empates 2-2 frente a España y Brasil, y un triunfo 1-0 sobre Marruecos.

El volante chileno Agustín Arce anticipó el compromiso con optimismo: “Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar. Este partido es muy importante y todos estamos muy unidos”. Añadió que “el estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que con el apoyo de la gente y el juego que hagamos mañana, podamos ganar y clasificar”.

El ganador del cruce entre Chile y México enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Argentina y Nigeria, en el camino hacia la fase final del torneo juvenil.