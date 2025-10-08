Alcaldesa de Las Condes pide suspender partido de la UC por riesgo de “caos vial” en horario punta

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó este miércoles a la Delegación Presidencial Metropolitana la suspensión del partido entre Universidad Católica y Ñublense, programado para este jueves en el Estadio Claro Arena, debido al riesgo de “caos vial” que podría generar el encuentro deportivo en horario punta.

La autoridad comunal argumentó que la realización del evento resulta incompatible con las actividades cotidianas del sector, caracterizado por alta congestión vehicular durante la semana. “Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos. Evidentemente, un día de semana en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”, señaló.

San Martín explicó que el partido coincide con la salida de clases en universidades y colegios cercanos, además del funcionamiento de clínicas con alta afluencia de público. “Es muy distinto programar algo en el estadio un domingo, cuando las familias ya están en sus casas, que hacerlo un día laboral cuando las personas están tratando de llegar a sus hogares y los colegios están en reunión de apoderados. No es un buen momento para segregar pistas ni generar anillos de seguridad”, advirtió.

El municipio recordó que el Estadio Claro Arena cuenta con un Plan Operacional diseñado para coordinar el tránsito y garantizar la seguridad de los eventos. Sin embargo, según Las Condes, los argumentos planteados por la alcaldesa no fueron considerados en la reunión preparatoria del partido.

Además, la edil manifestó su preocupación por la disponibilidad de los estacionamientos satélites comprometidos en dicho plan, señalando que “no existe certeza de que estarán operativos a la hora del encuentro”.

La solicitud, ingresada formalmente ante la Delegación Presidencial, mantiene en suspenso la realización del partido y reabre el debate sobre la compatibilidad entre los espectáculos masivos y la congestión urbana en una de las zonas más transitadas de la capital.