Por si no se enteraron: hoy juega Chile vs Perú en amistoso de selecciones sin mundial

La Selección Chilena se medirá este viernes ante Perú en un amistoso internacional en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de la fecha FIFA de octubre.

El duelo comenzará a las 20:00 horas y será transmitido por Chilevisión, ESPN y Disney+.

El equipo nacional, dirigido por Sebastián Miranda —quien asumió tras la participación de Nicolás Córdova con la Sub 20—, buscará mostrar la evolución del recambio con una nómina que mezcla experiencia y nuevas figuras.

El once probable sería con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Perú, también fuera del Mundial, llega con la misión de cortar su racha negativa en suelo chileno. Ambos equipos viven procesos de reconstrucción, por lo que el amistoso pondrá a prueba a las nuevas generaciones y la identidad futbolística de ambos seleccionados.

Durante las últimas horas, se confirmaron las bajas de Lucas Assadi (cuadro febril) e Iván Román (fractura de escafoides), sumándose en su reemplazo tres jugadores del reciente Mundial Sub 20: Ian Garguez, Lautaro Millán y Agustín Arce.

El partido se jugará en La Florida tras un acuerdo entre la ANFP y la Corporación Municipal, que permitirá el uso gratuito del estadio a cambio de entregar 700 entradas a estudiantes municipales, evitando el pago de cerca de $11 millones por arriendo.

La terna arbitral estará encabezada por el argentino Leandro Rey Hilfer, junto a Pablo Acevedo, Juan José Mamani y el chileno Diego Flores como cuarto juez.