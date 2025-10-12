¿La U pierde a su DT? Vinculan a Gustavo Álvarez con selección latinoamericana

El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile estaría llegando a su fin, pese a que su contrato se extiende hasta diciembre de 2026.

En la dirigencia de Azul Azul reconocen que el técnico ya habría tomado la decisión de dejar el club, y reconocen que el entrenador “ya decidió que se va a ir… incluso ya sabe dónde se va a ir”, según citó el diario El Mercurio.

El propio técnico alimentó las dudas con declaraciones recientes que sonaron a despedida. “Cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva, uno está más lúcido para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club”, señaló en conferencia de prensa.

Días antes, al referirse al delantero Leandro Fernández, dejó otra frase que reforzó esa lectura: “Espero que de aquí a fin de año, cuando termine mi ciclo, Leandro recupere su eficacia”.

La versión publicada por El Mercurio apunta a que Álvarez tendría un acuerdo verbal con la Federación Peruana de Fútbol, que ya estaría dispuesta a pagar la cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. El vínculo incluiría, además, un salario anual de 2 millones de dólares.

Desde la directiva de Azul Azul reconocen que igualar una oferta de ese nivel es inviable, tanto por lo económico como por las condiciones de trabajo que ofrece una selección nacional. Por ello, la partida del entrenador argentino podría concretarse una vez terminada la temporada.