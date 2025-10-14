Chupete Suazo anunció que se retirará en menos de dos semanas y quiere despedirse con su “gente”

Después de cuatro meses sin jugar debido a una lesión, Humberto“Chupete” Suazo entró en el minuto 74’ a la cancha de Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota empató a sin goles con Deportes Recoleta.

El exseleccionado de 44 años, al finalizar el partido, anunció la fecha de cuando pondrá fin a su carrera profesional en el futbol: “Mi idea es retirarme en cancha, estar bien en mi último partido. Quiero despedirme con mi gente frente a Copiapó (…) He jugado más de la cuenta”

Haciendo referencia al partido que se disputará el viernes 24 de octubre, en la penúltima fecha de la Primera B donde San Luis de Quillota se enfrentará a Deportes Copiapó.

“He tenido dos lesiones a la rodilla, una más grave que la otra. Y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna”, comentó el “Chupete” sobre sus complicaciones de salud que están marcando el fin de su carrera.