Chupete Suazo anunció que se retirará en menos de dos semanas y quiere despedirse con su “gente”
Debido a complicaciones de salud, en la fecha 27 de la Primera B, el exseleccionado chileno informó que se retirará del fútbol el 24 de octubre.
Después de cuatro meses sin jugar debido a una lesión, Humberto“Chupete” Suazo entró en el minuto 74’ a la cancha de Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota empató a sin goles con Deportes Recoleta.
El exseleccionado de 44 años, al finalizar el partido, anunció la fecha de cuando pondrá fin a su carrera profesional en el futbol: “Mi idea es retirarme en cancha, estar bien en mi último partido. Quiero despedirme con mi gente frente a Copiapó (…) He jugado más de la cuenta”
Haciendo referencia al partido que se disputará el viernes 24 de octubre, en la penúltima fecha de la Primera B donde San Luis de Quillota se enfrentará a Deportes Copiapó.
“He tenido dos lesiones a la rodilla, una más grave que la otra. Y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna”, comentó el “Chupete” sobre sus complicaciones de salud que están marcando el fin de su carrera.