Colo Colo cae en semifinales de la Libertadores Femenina: el sueño del bicampeonato llegó a su fin

Fin al sueño continental de Colo Colo Femenino. En una noche tensa y con final amargo, el conjunto albo fue eliminado por Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 y caer por 5-4 en la tanda de penales. La ilusión del bicampeonato se esfumó justo en el año del centenario del club.

El Cacique llegó al duelo con una impresionante racha de 36 triunfos consecutivos, pero esta vez se topó con un rival de jerarquía superior. Las bicampeonas colombianas, que venían de eliminar a Sao Paulo, plantearon un juego intenso, presionando en campo rival y neutralizando la salida del equipo chileno.

La estratega Tatiele Silveira modificó su esquema: línea de cuatro y una mediocampista más para dar equilibrio. Sin embargo, el plan no bastó. Las albas controlaron el balón en el primer tiempo, pero sin profundidad. Yenny Acuña tuvo una de las pocas aproximaciones, mientras Javiera Grez fue amonestada por reclamos, quedando condicionada.

En la segunda parte, Ryann Torrero se transformó en figura. La arquera nacional contuvo un mano a mano y evitó la apertura en varias ocasiones, sosteniendo a su equipo frente a una ofensiva cafetera cada vez más peligrosa. Silveira intentó refrescar el ataque con los ingresos de Isidora Olave y Anaís Álvarez, pero sin éxito.

El partido se fue a penales y la DT brasileña apostó por un cambio de arquera: Bernardita Hernández ingresó en los minutos finales. La apuesta no resultó. Cali anotó sus cinco lanzamientos; Colo Colo, cuatro. Mary Valencia, goleadora del equipo, envió su disparo por sobre el travesaño.

Deportivo Cali avanzó a la final, donde enfrentará a un rival brasileño —Corinthians o Ferroviária— el sábado a las 20:00 horas. Colo Colo jugará el duelo por el tercer puesto a las 16:00. Aunque el título se escapó, el equipo chileno vuelve a instalarse entre los mejores del continente y mantiene viva su identidad de club grande.