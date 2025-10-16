Tres porteros en un partido: la anécdota inédita de Marruecos camino a la final del mundial sub 20

La semifinal del Mundial Sub-20 entre Marruecos y Francia será recordada por muchos y entrará en la historia del fútbol porque los marroquíes usaron a sus tres porteros en el partido que le dio la clasificación en la tanda de penaltis para su primera final de una Copa del Mundo.

En el minuto 123 del alargue, y con los penaltis ya a la vista, el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, le pidió al arquero Abdelhakim El Mesbahi que se ajustara los guantes porque iba a ingresar al campo de juego.

Hasta aquí nada fuera de lo común, pues son numerosas las ocasiones en las que un entrenador cambiado al portero para una tanda de penaltis con la idea de que se convierta en el héroe de su equipo por su especial preparación para este tipo de definiciones.

Una de las más recordadas ocurrió en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014: el controvertido técnico neerlandés Louis van Gaal retiró en el último minuto al guardameta titular, Jesper Cillessen, y dio entrada a Tim Krul, para que éste se jugara el todo por el todo ante la sorprendente Costa Rica.

La estrategia fue un éxito: Krul, arquero del Newcastle United, experto en esta lid como reconoció el entrenador, atajó dos de los tiros y llevó a Países Bajos a las semifinales.

Pero en el caso de El Mesbahi, arquero del equipo de las Fuerzas Armadas de Marruecos, lo inédito y sorprendente es que era el tercer portero de la selección, y el tercero que Marruecos utilizaba en el mismo partido, en la semifinal ante Francia.

Un hecho del que apenas hay registros en la historia del fútbol: más allá de un partido disputado el 21 de abril de 1986 entre el West Ham y el Newcastle United recordado porque el defensa de los Hammers Alvin Martin marcó un triplete a tres porteros diferentes, aunque dos eran improvisados.

El primero se lo hizo al guardameta titular, Martin Thomas, que había tenido que volver apresuradamente al arco tras una lesión por las bajas de sus compañeros de profesión. El segundo lo anotó a Cris Hedworth, un rudo central que tuvo que ponerse los guantes al lesionarse Thomas y no haber recambio en el banquillo; y el tercero a Peter Beardsley, otro jugador de campo que se puso entre los palos cuando su compañero se fracturó.

Existen también registros de selecciones que recurrieron a sus tres porteros en el mismo mundial, pero nunca utilizaron a los tres en el mismo partido, como ocurrió con Marruecos.

En 1978, Francia usó a Baratelli, Bertrand-Demanes y Dropsy; Bélgica y Checoslovaquia lo hicieron en 1982, alternando a Custers, Munaron y Pfaff y a Hruska, Seman y Stromsik, respectivamente, por razones deportivas.

Grecia en 1994 jugó con Atmatzidis, Karkamanis y Minou, y el propio Van Gaal con Países Bajos recurrió en Brasil 2014 a Cillessen y Krul, pero también a Vorm, por razones estratégicas.

En ese mismo torneo, la puerta de Portugal la defendieron Beto, Eduardo y Rui Patricio y en Rusia 2018 ocurrió lo mismo con Arabia Saudí, que probó con Almayouf, Almosailem y Alowais; y Túnez, con Ben Mustapha, Hassen, Mathlouthi; el último en hacerlo, hasta este miércoles, había sido Brasil en Qatar 2022, que recurrió a las manos de Alisson, Ederson y Weverton.

En el inédito caso de El Mesbahi se combinaron dos de las tres razones por las que un portero es habitualmente sustituido: una lesión y una decisión táctica del entrenador.

El titular del torneo que se juega en Chile, Yanis Benchaouch, del Mónaco, se lesionó en el minuto 63 cuando estaba siendo la figura de Marruecos y fue sustituido por el segundo arquero, Ibrahim Gomis, del Olympique de Marsella B, que no se mostró muy inseguro en los minutos en los que le tocó debutar.

Un error de Gomis pudo significar el segundo gol de Francia, el juego iba 1-1, y casi la sentencia del partido en el minuto 116 pero tuvo la fortuna de que el balón se estrelló en el poste.

Así que siete minutos después, el seleccionador Ouahbi, como lo hiciera Van Gaal frente a Costa Rica, miró a El Mesbahi, quien se ató los guantes, tomó una toalla y una botella en la que tenía una pegatina con los nombres de los posibles lanzadores de Francia en la tanda de penaltis y el lugar al que solían disparar.

El Mesbahi sólo se tiró al lado correcto en el sexto y último penalti, que le correspondía a N´Guessam; el delantero del Saint Etienne que había tenido una ocasión clara en el minuto 118 frente a Gomis pero erró dos veces en el área pequeña.

No era su día. El Mesbahi lo aguantó y con las uñas sacó su disparo ajustado al poste derecho. La táctica del técnico marroquí había sido un éxito al ganar por 5-4 en los penaltis.

Lo demás es historia. Marruecos se clasificó a su primera final en un mundial, derrotó a Francia y dejó un récord inédito en el fútbol muy difícil de superar: usar a sus tres arqueros en un solo partido.