La U y su partido importante: juega versus Lanús por la semifinal ida de la Sudamericana

Universidad de Chile disputará uno de los partidos más trascendentales del año cuando reciba a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. El equipo azul llega con la presión de revertir una temporada marcada por resultados irregulares y con la Copa como su máximo anhelo para cerrar el año con un título internacional.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez enfrentará el compromiso sin la presencia de su hinchada, debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos en Avellaneda frente a Independiente. Para este duelo, el técnico no podrá contar con Nicolás Fernández, por lo que apostará por Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra como once titular.

Lanús llega a Santiago atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, con una racha de 18 partidos sin derrotas y tras eliminar a Fluminense en los cuartos de final. El equipo argentino, que lidera su torneo local, es dirigido por Mauricio Pellegrino, exentrenador de Universidad de Chile en 2023. A su llegada declaró que “La U es un gran desafío y venimos con ilusión de hacer lo mejor posible”, destacando el carácter decisivo de la llave.

El técnico argentino apostaría por Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou como formación inicial.

La U afronta este encuentro con la urgencia de recuperar protagonismo internacional, luego de una temprana eliminación en la Copa Libertadores y la inminente pérdida del campeonato nacional. Para el cuadro universitario, la Sudamericana se ha transformado en su gran oportunidad para salvar la temporada y volver a disputar una final continental después de doce años.

El partido será transmitido por televisión a través de ESPN y DSports. Además, estará disponible en plataformas digitales mediante Disney+ y DGO, accesibles desde dispositivos móviles, computadores y Smart TV.