FIFA quedó encantada con el Mundial Sub 20 en Chile: deberían “atreverse con un Mundial adulto”

El exitoso desarrollo del Mundial Sub 20 de 2025 en Chile dejó una impresión altamente positiva en la FIFA, que reconoció públicamente la capacidad del país para asumir desafíos mayores en la organización de eventos globales.

Felipe de Pablo, director ejecutivo del Comité Organizador Local (COL), reveló que el organismo internacional no sólo valoró la logística y asistencia del torneo juvenil, sino que además envió un mensaje directo: “FIFA nos dijo que deberíamos atrevernos a hacer un Mundial adulto”.

El dirigente detalló que la Copa del Mundo Sub 20 superó todas las expectativas de asistencia y organización, con estadios completos en fases preliminares y una final que reunió cerca de 45 mil espectadores, pese a que la selección chilena no participaba en el partido decisivo. “El balance es muy positivo. En cifras, en experiencias, en un sentir, es un Mundial muy exitoso. Lo dijo la FIFA, lo que nos hace sentir que cumplimos”, afirmó. Agregó que “tener partidos Sub 20 a estadios llenos, no les había pasado en etapas de fase preliminar”, dijo en declaración con el diario La Tercera.

Según De Pablo, uno de los aspectos más valorados por la FIFA fue la ausencia total de reclamos de las selecciones. “No hubo reclamo de ninguna selección por el servicio. Es más, selecciones querían repetir su lugar porque estaban en condiciones que para ellos eran únicas”, explicó. En esa línea, el organismo rector del fútbol mundial manifestó directamente su confianza en que Chile podría albergar un evento de mayor envergadura. “FIFA nos dijo que estábamos preparados para organizar cualquier Mundial”, enfatizó el ejecutivo.

Felipe de Pablo también subrayó que el éxito del torneo juvenil respondió al trabajo articulado entre distintos sectores del país. “La clave para este Mundial fue que todos trabajamos muy unidos entre las autoridades locales, regionales, el gobierno, los ministerios, los privados, todos. Ninguno se quedó abajo y eso te puede llevar a pensar en grande y decir: ¿por qué no tener un Mundial adulto?”, señaló. No obstante, advirtió que para dar el salto será necesario avanzar en infraestructura y capacidad de estadios: “Para eso sabemos que hay requerimientos de infraestructura, de capacidad de estadio, pero si están todos estos pilares de este gran edificio alineado, tenemos toda la capacidad”.

La declaración de la FIFA abre un escenario inédito para Chile, que no organiza un Mundial adulto desde 1962.