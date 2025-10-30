La U busca el paso a la final de la Sudamericana: visita a Lanús en Argentina

Lanús y Universidad de Chile animarán este jueves un duelo decisivo por la semifinal de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

El partido se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires, y definirá al segundo finalista del certamen continental tras el 2-2 registrado la semana pasada en el Estadio Nacional.

El conjunto azul llega golpeado luego de perder el Clásico Universitario por la cuenta mínima ante la Universidad Católica, resultado que además significó la baja de Lucas Assadi, lesionado durante los primeros minutos de ese partido. El mediocampista sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, lesión que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

Ante esta ausencia, Gustavo Álvarez definiría una oncena titular con Gabriel Castellón en portería; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Fabián Hormazábal en defensa; Javier Altamirano, Charles Aránguiz e Israel Poblete en el mediocampo; y en delantera con Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

El encuentro no contará con transmisión por señal abierta. Será emitido por ESPN y DSports de DirecTV, y también podrá verse en las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video y Disney+ en su plan Premium.