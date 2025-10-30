La U cae 1-0 y se despide de la Copa Sudamericana con sabor amargo por polémico gol de Lanús
La U quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 ante Lanús en Buenos Aires. Un gol validado por el VAR a los 61 minutos marcó la diferencia y desató la polémica en el equipo de Gustavo Álvarez, que soñaba con repetir la gesta de 2011. Lanús irá a la final ante Atlético Mineiro.
El sueño azul llegó a su fin en la noche bonaerense. Universidad de Chile fue eliminada este jueves de la Copa Sudamericana tras caer por 1-0 ante Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, resultado que sentenció un global de 3-2 a favor del conjunto argentino.
La ilusión de volver a una final continental, 14 años después del histórico título de 2011, se desvaneció en medio de la frustración y la controversia. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez resistió durante buena parte del encuentro, pero terminó sucumbiendo ante un cuadro local que impuso su oficio y aprovechó al máximo un contragolpe cargado de polémica.
A los 61 minutos, Rodrigo Castillo marcó el único gol del partido tras una rápida salida desde su propio campo. El delantero granate eludió al arquero Gabriel Castellón y definió con clase para poner el 1-0. Sin embargo, la jugada generó airadas protestas en el plantel universitario, que reclamó una mano previa de Marcelino Moreno en la génesis del ataque.
El árbitro no pita una mano clarísima del jugador de Lanús y de contragolpe convierte el gol con el que está clasificado a la final de la #Sudamericana . El VAR también anuló un gol de los chilenos, polémica decisión por milímetros.#Lanus 1 – 0 #UdeChile.pic.twitter.com/TviybkFELe
— Pablo Villacís (@PabloVillacisT) October 30, 2025
Tras el gol, La U adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate. Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero tuvieron las más claras, pero se toparon con el arquero Nahuel Losada, figura en los minutos finales. A pesar del empuje, el cuadro chileno no logró quebrar la defensa argentina y terminó despidiéndose con la cabeza en alto.
Con la eliminación, Universidad de Chile pone fin a una campaña continental que devolvió ilusión a su hinchada y mostró una identidad competitiva. Lanús, en tanto, avanzó a la gran final del 22 de noviembre en Asunción, donde enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.