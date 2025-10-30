Publicidad
La U cae 1-0 y se despide de la Copa Sudamericana con sabor amargo por polémico gol de Lanús DEPORTES Agencia UNO

El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
La U quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 ante Lanús en Buenos Aires. Un gol validado por el VAR a los 61 minutos marcó la diferencia y desató la polémica en el equipo de Gustavo Álvarez, que soñaba con repetir la gesta de 2011. Lanús irá a la final ante Atlético Mineiro.

El sueño azul llegó a su fin en la noche bonaerense. Universidad de Chile fue eliminada este jueves de la Copa Sudamericana tras caer por 1-0 ante Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, resultado que sentenció un global de 3-2 a favor del conjunto argentino.

La ilusión de volver a una final continental, 14 años después del histórico título de 2011, se desvaneció en medio de la frustración y la controversia. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez resistió durante buena parte del encuentro, pero terminó sucumbiendo ante un cuadro local que impuso su oficio y aprovechó al máximo un contragolpe cargado de polémica.

A los 61 minutos, Rodrigo Castillo marcó el único gol del partido tras una rápida salida desde su propio campo. El delantero granate eludió al arquero Gabriel Castellón y definió con clase para poner el 1-0. Sin embargo, la jugada generó airadas protestas en el plantel universitario, que reclamó una mano previa de Marcelino Moreno en la génesis del ataque.

Tras el gol, La U adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate. Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero tuvieron las más claras, pero se toparon con el arquero Nahuel Losada, figura en los minutos finales. A pesar del empuje, el cuadro chileno no logró quebrar la defensa argentina y terminó despidiéndose con la cabeza en alto.

Con la eliminación, Universidad de Chile pone fin a una campaña continental que devolvió ilusión a su hinchada y mostró una identidad competitiva. Lanús, en tanto, avanzó a la gran final del 22 de noviembre en Asunción, donde enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

