Gira de la selección: La Roja ya tiene nómina para enfrentar a Rusia y a Perú en Sochi
Nicolás Córdova entregó la nómina de la Roja para los amistosos de noviembre ante Rusia y Perú en Sochi, con el regreso de Darío Osorio y la inclusión del joven arquero Sebastián Mella y del defensor Francisco Salinas.
El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer este lunes la convocatoria para los partidos amistosos que la Roja disputará frente a Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre en la ciudad de Sochi.
Entre los nombres destacan los porteros Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Thomas Guillier (CF Montreal), además del retorno del joven Sebastián Mella, de Huachipato.
En defensa sobresale la presencia de Francisco Salinas, jugador de Coquimbo Unido y único representante del reciente campeón del fútbol chileno.
El listado incluye a habituales como Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Ben Brereton Díaz.
También regresa Darío Osorio, ausente en la anterior convocatoria, y se suman nuevos rostros como el mediocampista Lautaro Millán (Independiente) y el delantero Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).
Con esta nómina, Córdova busca mantener la base del plantel y evaluar alternativas jóvenes de cara a los próximos compromisos de la selección chilena.
Mira acá la nómina
Arquero:
-
Lawrence Vigouroux – Swansea City (Gales)
-
Thomas Gillier – CF Montreal (Canadá)
-
Sebastián Mella – Huachipato (Chile)
Defensas:
-
Fabián Hormazábal – Universidad de Chile (Chile)
-
Francisco Salinas – Coquimbo Unido (Chile)
-
Francisco Sierralta – Auxerre (Francia)
-
Iván Román – Atlético Mineiro (Brasil)
-
Ian Garguez – Palestino (Chile)
-
Guillermo Maripán – Torino FC (Italia)
-
Benjamín Kuscevic – Fortaleza (Brasil)
-
Gabriel Suazo – Sevilla FC (España)
-
Matías Sepúlveda – Universidad de Chile (Chile)
Mediocampistas:
-
Felipe Loyola – Independiente (Argentina)
-
Marcelino Núñez – Ipswich Town (Inglaterra)
-
Vicente Pizarro – Colo-Colo (Chile)
-
Rodrigo Echeverría – Club León (México)
-
Ignacio Saavedra – FC Sochi (Rusia)
-
Javier Altamirano – Universidad de Chile (Chile)
-
Lautaro Millán – Independiente (Argentina)
-
Agustín Arce – Deportes Limache (Chile)
Delanteros:
-
Darío Osorio – FC Midtjylland (Dinamarca)
-
Maximiliano Gutiérrez – Huachipato (Chile)
-
Gonzalo Tapia – São Paulo (Brasil)
-
Ben Brereton Díaz – Derby County (Inglaterra)
-
Lucas Cepeda – Colo-Colo (Chile)
-
Alexander Aravena – Gremio (Brasil)