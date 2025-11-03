Gira de la selección: La Roja ya tiene nómina para enfrentar a Rusia y a Perú en Sochi

El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer este lunes la convocatoria para los partidos amistosos que la Roja disputará frente a Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre en la ciudad de Sochi.

Entre los nombres destacan los porteros Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Thomas Guillier (CF Montreal), además del retorno del joven Sebastián Mella, de Huachipato.

En defensa sobresale la presencia de Francisco Salinas, jugador de Coquimbo Unido y único representante del reciente campeón del fútbol chileno.

El listado incluye a habituales como Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Ben Brereton Díaz.

También regresa Darío Osorio, ausente en la anterior convocatoria, y se suman nuevos rostros como el mediocampista Lautaro Millán (Independiente) y el delantero Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

Con esta nómina, Córdova busca mantener la base del plantel y evaluar alternativas jóvenes de cara a los próximos compromisos de la selección chilena.

Mira acá la nómina

Arquero:

Lawrence Vigouroux – Swansea City (Gales)

Thomas Gillier – CF Montreal (Canadá)

Sebastián Mella – Huachipato (Chile)

Defensas:

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile (Chile)

Francisco Salinas – Coquimbo Unido (Chile)

Francisco Sierralta – Auxerre (Francia)

Iván Román – Atlético Mineiro (Brasil)

Ian Garguez – Palestino (Chile)

Guillermo Maripán – Torino FC (Italia)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (Brasil)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (España)

Matías Sepúlveda – Universidad de Chile (Chile)

Mediocampistas:

Felipe Loyola – Independiente (Argentina)

Marcelino Núñez – Ipswich Town (Inglaterra)

Vicente Pizarro – Colo-Colo (Chile)

Rodrigo Echeverría – Club León (México)

Ignacio Saavedra – FC Sochi (Rusia)

Javier Altamirano – Universidad de Chile (Chile)

Lautaro Millán – Independiente (Argentina)

Agustín Arce – Deportes Limache (Chile)

Delanteros: