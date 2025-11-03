Publicidad
Gira de la selección: La Roja ya tiene nómina para enfrentar a Rusia y a Perú en Sochi

Gira de la selección: La Roja ya tiene nómina para enfrentar a Rusia y a Perú en Sochi

El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
Ver Más

Nicolás Córdova entregó la nómina de la Roja para los amistosos de noviembre ante Rusia y Perú en Sochi, con el regreso de Darío Osorio y la inclusión del joven arquero Sebastián Mella y del defensor Francisco Salinas.

El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer este lunes la convocatoria para los partidos amistosos que la Roja disputará frente a Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre en la ciudad de Sochi.

Entre los nombres destacan los porteros Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Thomas Guillier (CF Montreal), además del retorno del joven Sebastián Mella, de Huachipato.

En defensa sobresale la presencia de Francisco Salinas, jugador de Coquimbo Unido y único representante del reciente campeón del fútbol chileno.

El listado incluye a habituales como Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Ben Brereton Díaz.

También regresa Darío Osorio, ausente en la anterior convocatoria, y se suman nuevos rostros como el mediocampista Lautaro Millán (Independiente) y el delantero Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

Con esta nómina, Córdova busca mantener la base del plantel y evaluar alternativas jóvenes de cara a los próximos compromisos de la selección chilena.

Mira acá la nómina

Arquero:

  • Lawrence Vigouroux – Swansea City (Gales)

  • Thomas Gillier – CF Montreal (Canadá)

  • Sebastián Mella – Huachipato (Chile)

Defensas:

  • Fabián Hormazábal – Universidad de Chile (Chile)

  • Francisco Salinas – Coquimbo Unido (Chile)

  • Francisco Sierralta – Auxerre (Francia)

  • Iván Román – Atlético Mineiro (Brasil)

  • Ian Garguez – Palestino (Chile)

  • Guillermo Maripán – Torino FC (Italia)

  • Benjamín Kuscevic – Fortaleza (Brasil)

  • Gabriel Suazo – Sevilla FC (España)

  • Matías Sepúlveda – Universidad de Chile (Chile)

Mediocampistas:

  • Felipe Loyola – Independiente (Argentina)

  • Marcelino Núñez – Ipswich Town (Inglaterra)

  • Vicente Pizarro – Colo-Colo (Chile)

  • Rodrigo Echeverría – Club León (México)

  • Ignacio Saavedra – FC Sochi (Rusia)

  • Javier Altamirano – Universidad de Chile (Chile)

  • Lautaro Millán – Independiente (Argentina)

  • Agustín Arce – Deportes Limache (Chile)

Delanteros:

  • Darío Osorio – FC Midtjylland (Dinamarca)

  • Maximiliano Gutiérrez – Huachipato (Chile)

  • Gonzalo Tapia – São Paulo (Brasil)

  • Ben Brereton Díaz – Derby County (Inglaterra)

  • Lucas Cepeda – Colo-Colo (Chile)

  • Alexander Aravena – Gremio (Brasil)

