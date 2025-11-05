Arranca el Mundial: todo lo que necesitas saber del debut de La Roja Sub 17 frente a Francia

La Selección Chilena Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, inicia este miércoles 5 de noviembre su participación en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, enfrentando a Francia en el Aspire Zone de Doha.

El encuentro comenzará a las 12:45 horas (de Chile) y será transmitido por Chilevisión y en streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.

Chile integra el Grupo K, junto a Canadá, Uganda y Francia, en el que se proyecta el debut como su desafío más exigente. La Roja juvenil buscará sumar sus primeros puntos en un torneo que, por primera vez, reúne a 48 selecciones en lugar de las 24 tradicionales, en un formato anual estrenado este año por la FIFA.

Entre los convocados destacan Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Jhon Cortés (Universidad de Chile) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido).

La nómina también incluye a jugadores de Colo-Colo, Universidad Católica, Palestino, Santiago Wanderers y O’Higgins, reflejando una base mixta entre el fútbol nacional y el internacional.

La Roja enfrentará luego a Uganda el sábado 8 de noviembre y a Canadá el martes 11, ambos duelos a las 08:30 horas, buscando avanzar a la siguiente fase del certamen.

Dónde ver el debut

El encuentro Chile vs. Francia podrá verse en televisión abierta por Chilevisión, y en línea mediante www.chilevision.cl o la aplicación MiCHV.

En televisión por cable estará disponible en los siguientes canales: VTR 21 / 711 HD, DirecTV 151 / 1151 HD, Claro 55, Movistar 121 / 811 HD, GTD 27, Entel 66 y Zapping 21.