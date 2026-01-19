Lucero ya pisa Chile y queda a un paso de firmar como nuevo delantero de la U

Juan Martín Lucero llegó este lunes a Chile para concretar su regreso al fútbol nacional como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El delantero argentino aterrizó a las 11:15 horas en el aeropuerto de Santiago y salió del terminal cerca del mediodía, en medio de gestiones finales para sellar su vínculo con el club azul.

El exdelantero de Colo Colo fue abordado por la prensa en su arribo y confirmó que su fichaje está prácticamente cerrado. “Ahora vamos a cerrar los últimos detalles, esperamos que salga todo bien y después podremos charlar un poco más tranquilos. Estoy contento”, señaló.

ACABÓ LA ESPERA POR EL GATO AZUL 🦉 “Estoy contento, ya tendremos más tiempo para charlar”, con esas palabras llegó Juan Martín Lucero a nuestro país para sellar su firma en el Romántico Viajero.#dalebulla #udechile #vamoslau pic.twitter.com/KLdXdt9ZDl — Dalebulla.cl (@dalebulla_cl) January 19, 2026

Lucero vuelve al país luego de su paso por el fútbol brasileño y tras haber sido una de las figuras ofensivas del torneo chileno en 2022, temporada en la que destacó con la camiseta alba.

Durante esta jornada el atacante sostendrá reuniones con la dirigencia de Universidad de Chile para afinar aspectos administrativos y realizarse los exámenes médicos previos a la firma.

Con su llegada, los azules buscan sumar experiencia y gol a una zona clave de cara a la temporada 2026.