Lucero ya pisa Chile y queda a un paso de firmar como nuevo delantero de la U DEPORTES Archivo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El atacante argentino Juan Martín Lucero arribó este lunes a Santiago para cerrar su incorporación a Universidad de Chile. El ex Colo Colo aseguró que restan detalles administrativos antes de oficializar su fichaje.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Desarrollado por El Mostrador

Juan Martín Lucero llegó este lunes a Chile para concretar su regreso al fútbol nacional como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El delantero argentino aterrizó a las 11:15 horas en el aeropuerto de Santiago y salió del terminal cerca del mediodía, en medio de gestiones finales para sellar su vínculo con el club azul.

El exdelantero de Colo Colo fue abordado por la prensa en su arribo y confirmó que su fichaje está prácticamente cerrado. “Ahora vamos a cerrar los últimos detalles, esperamos que salga todo bien y después podremos charlar un poco más tranquilos. Estoy contento”, señaló.

Lucero vuelve al país luego de su paso por el fútbol brasileño y tras haber sido una de las figuras ofensivas del torneo chileno en 2022, temporada en la que destacó con la camiseta alba.

Durante esta jornada el atacante sostendrá reuniones con la dirigencia de Universidad de Chile para afinar aspectos administrativos y realizarse los exámenes médicos previos a la firma.

Con su llegada, los azules buscan sumar experiencia y gol a una zona clave de cara a la temporada 2026.

