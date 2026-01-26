Pablo Milad advierte a su sucesor: “Se te acaba la vida al llegar a la ANFP”

En la antesala de la final de la Supercopa, que enfrentó a Coquimbo Unido y Universidad Católica y que terminó con victoria de Coquimbo, Pablo Milad realizó un balance de su gestión al mando de la ANFP. El dirigente reconoció las dificultades del período, marcado inicialmente por la pandemia y por un proceso deportivo que no logró consolidarse. “No ha sido un proceso fácil. Nos tocó la pandemia, fueron casi dos años marcados por eso. Luego comenzamos un proceso nuevo, pero lamentablemente no resultó. Todo va supeditado también al nivel de generación que tenemos hoy en el fútbol”, señaló el exintendente del Maule.

En su ingreso al Estadio Sausalito de Viña del Mar, el presidente de la ANFP también envió una advertencia a quien lo suceda en el cargo, aludiendo a las exigencias y al desgaste que implica liderar el organismo. “El puesto es muy difícil. Se te acaba la vida al llegar a la ANFP. Independientemente de la historia personal que tengas, te catalogan de todo”, señaló.

Respecto al futuro de la selección chilena, Milad sostuvo que existen jugadores jóvenes con proyección, aunque advirtió que su desarrollo dependerá de su llegada a ligas más competitivas. “Vienen chicos con gran proyección, pero hay que esperar que lleguen a las grandes ligas y que eso aumente también nuestra capacidad competitiva”, afirmó.

Consultado por el nombre de Juan Tagle, presidente de Cruzados, Milad destacó su trayectoria dirigencial y los logros obtenidos en Universidad Católica. “Es un gran profesional, un gran dirigente, y tiene a la Católica con cuatro títulos, lo que es gestión”, dijo, añadiendo que “muchas veces es más fácil en un club, porque uno elige a los jugadores; en la selección se trabaja con lo que hay. Son realidades distintas, pero él tiene las capacidades para llevar esto adelante y cualquier desafío que se proponga”.

En relación con la búsqueda de un nuevo entrenador tras el término del proceso de Ricardo Gareca, el dirigente recordó que, a más de siete meses de su salida, aún no se ha oficializado un técnico para la selección adulta, mientras los amistosos han sido dirigidos bajo el interinato de Nicolás Córdova. En ese contexto, reiteró que “después del Mundial se va a abrir un abanico mucho más amplio de opciones”, subrayando la necesidad de encontrar alternativas acordes a las características del equipo y priorizar lo colectivo por sobre lo individual.

Finalmente, al referirse a nombres que han despertado interés en Quilín, mencionó a Manuel Pellegrini, quien mantiene contrato vigente con el Real Betis de España. “Es un nombre muy importante; ojalá que en el futuro pueda llegar”, señaló. Milad también se mostró optimista respecto a la próxima administración de José Antonio Kast, indicando que en el último tiempo se logró una mejor relación institucional en materias de planificación y programación.