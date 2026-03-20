Gobierno ratifica postulación a los JJOO de la Juventud 2030: “Serán los mejores”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó este viernes la postulación de Chile para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda y contó con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Mujica.

Durante la actividad, el Mandatario destacó el valor de proyectar iniciativas de largo plazo, incluso en un contexto económico complejo.

“En un momento complejo, en los que es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público, no podemos dejar de pensar en el futuro. Lo que hagamos hoy va a solventar lo que mañana podamos conquistar”, señaló.

En esa línea, Kast afirmó que la aspiración del país es realizar una competencia de alto nivel. “Serán los mejores Juegos Olímpicos”, aseguró.

El Presidente también hizo referencia a la importancia de asumir responsabilidades y cumplir compromisos. “Si alguien tiene una obligación vaya y cumpla, piense en esos jóvenes que se preparan para estos Juegos Olímpicos en Chile”, indicó.

El anuncio se produjo horas después de que se confirmara la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, hecho por el cual el gobierno decretó tres días de duelo nacional.

Kast reconoció que el anuncio se realizaba en medio de ese contexto. “Damos esta noticia con sentimientos encontrados, por el duelo de la muerte de un carabinero, de un mártir, pero por otro lado ver cómo la esperanza sigue vigente”, expresó.

El Mandatario también se refirió a la familia del funcionario fallecido. “Su hijo Joaquín podrá elegir el camino de la esperanza por sobre el rencor, y ustedes son ese futuro que le puede sacar de la tristeza de haber perdido su padre”, afirmó.

La candidatura de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 forma parte de la estrategia del país para continuar desarrollando eventos deportivos internacionales, tras la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.