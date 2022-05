Plaga de palomas y ratones: apoderados del colegio Bernardo O’Higgins de Lo Espejo mantienen el recinto tomado debido a las indignantes condiciones en el lugar

En indignantes condiciones se encuentra el colegio Bernardo O’Higgins de Lo Espejo, situación que llevó a los apoderados a tomarse el recinto como modo de protesta ante las peligrosidades que se exponen los estudiantes al encontrarse en un recinto en el que ve afectado por plaga de ratones y palomas, donde además no reúne las condiciones mínimas para poder impartir educación.

Los problemas que radican en el colegio no solo son sanitarios, sino que también estructurales. Salas con vidrios rotos, baños en condiciones inutilizables, bancos en mal estado, techos rotos y así suma y sigue. También los apoderados denunciaron que el colegio es un nido de una plaga de palomas y ratones.

Rodrigo Núñez, profesor y vocero, manifestó a 24 Horas que "simplemente o no hay agua o los baños no dan abasto para tantos alumnos en una sola clase. Muchas veces dejamos muy de lado el tema pedagógico para poder darle paso un poco más a lo humano, cosa que no debería pasar, porque lo mínimo es que tuviéramos que estar trabajando en una escuela con condiciones básicas".

La alcaldesa Javiera Reyes, indicó que "presentamos un mejoramiento para ese colegio, el gobierno anterior no nos quiso financiar. Tenemos situaciones muy delicadas a propósito de que los recursos de mantención de las escuelas no se llevaron adelante, no se ejecutaron al menos en 8 años y esos recursos por último pudiéramos gastarlos ahora, el tema es que esos recursos ni siquiera están en las cuentas corrientes del municipio".

Sin embargo, este no es el único caso en la comuna, ya que se ha denunciado que la Escuela Acapulco y la Escuela Aríztia se encuentran en parecidas condiciones.



Créditos: Vía Facebook Mega