Al Pan Pan: Rodrigo Pérez de Arce y Héctor Cossio sobre debate presidencial y COP 30

Anoche se realizó el último debate presidencial de cara a la primera vuelta, que contó con varios momentos llamativos, como Jeannette Jara reforzando su distancia respecto del gobierno por su administración el caso Monsalve o la megatoma de San Antonio.

Evelyn Matthei, en tanto, criticó a José Antonio Kast por hacer su cierre de campaña rodeado de vidrio blindado y propuso “cárcel o cementerio” para el crimen organizado y el terrorismo. Kast, a su vez, transformó varias preguntas en críticas al gobierno. Mientras, Johannes Kaiser se enfrascó en una discusión con Jara por seguridad, y también sorprendió al regalarle una flor a Matthei.

Marco Enríquez-Ominami cuestionó a todas las candidaturas de derecha y sus planes de reducir el gasto público; Harold Mayne-Nicholls puso énfasis en salud mental y ludopatía; Franco Parisi apuntó insistentemente al gasto en operadores políticos; y Eduardo Artés insistió en la nacionalización de mineras.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el desarrollo del último cara a cara presidencial previo a las elecciones del domingo junto al magíster en sociología e investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce.

También conversamos con nuestro editor general, Héctor Cossio, con quien desmenuzamos el desarrollo de la COP 30 en Brasil, destacada por un notable descenso en la participación de presidentes y primeros ministros, pero que aún da esperanza de administrar la crisis climática.