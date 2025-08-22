Derrumbe de puente deja al menos 12 muertos en China

Al menos doce personas murieron y cuatro más permanecen desaparecidas en un accidente en un puente en construcción en el oeste de China. El suceso se produjo este viernes (22.08.2025) aproximadamente a las 3.00 horas en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unos cables utilizados en los trabajos.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo. Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del cauce.

En el momento del siniestro, 15 trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, informa el oficial Diario del Pueblo. Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la tarde local del viernes.

Cientos de rescatistas

Los equipos de rescate, que cuentan con la participación de 806 personas, además de 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, está realizando todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos, además de brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas, recoge la agencia estatal Xinhua.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió tras el accidente un grupo de trabajo al lugar para guiar las operaciones de rescate y movilizar los equipos especializados.

La obra forma parte de la línea ferroviaria entre las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, situada en el altiplano tibetano. El puente en el que se produjo el siniestro es una de las estructuras más destacadas del proyecto. Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido sobre todo a las laxas normas de seguridad.