FBI allana casa de exasesor de Trump, John Bolton quien ha sido crítico del mandatario

La policía federal de Estados Unidos (FBI) allanó este viernes la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump y convertido luego en un ferviente crítico del mandatario republicano.

Interrogado sobre el registro de la casa de Bolton en la madrugada, Trump dijo que no era “un fanático” de su exasesor, pero aseguró que no sabía nada del allanamiento de antemano.

“Lo vi en televisión esta mañana”, declaró el presidente a periodistas durante una visita al Centro Kennedy en Washington.

“Es un canalla”, afirmó luego refiriéndose a Bolton. “Es una persona muy reservada, salvo en televisión si puede decir algo malo de Trump”.

Un periodista de la AFP observó en la madrugada de este viernes cómo agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) entraban y salían de la casa de este exalto funcionario de la Casa Blanca, ubicada en Bethesda, en las afueras de Washington.

“NADIE está por encima de la ley… Los agentes del FBI están en una misión”, escribió en X el director del FBI, Kash Patel, un estrecho aliado de Trump, sin especificar a qué caso se refería.

En una entrevista con NBC News, el vicepresidente JD Vance dijo el viernes que el caso se encuentra “en las primeras etapas de una investigación en curso” y que hay “documentos clasificados” que forman parte de ella.

Vance negó que Bolton estuviera siendo objeto de persecución por sus críticas al presidente. “Nos centramos en si violó la ley o no. ¿Cometió delitos contra el pueblo estadounidense? De ser así, merece ser procesado”.

Ante consultas de la AFP sobre el allanamiento, el FBI sostuvo que no hará “ningún comentario”.

Según The New York Times y otros medios estadounidenses, el registro se ordenó para determinar si Bolton había compartido o poseído ilegalmente información clasificada.

The Washington Post indicó a su vez que Bolton no se encontraba en su domicilio en el momento del allanamiento y no ha sido acusado de ningún delito.

Bolton, hoy de 76 años, trabajó en la Casa Blanca de abril de 2018 a septiembre de 2019, durante el primer gobierno de Trump (2017-2021).

En 2020, sus memorias, “The Room Where it Happened” (La habitación donde sucedió) enfureció al presidente Trump, que llegó a decir que Bolton debería estar “en la cárcel” por ese libro.

Desde entonces, Bolton se ha convertido en un crítico muy visible y combativo de Trump, apareciendo frecuentemente en programas de TV y en notas de prensa para condenar a quien ha llamado“no apto para ser presidente”.