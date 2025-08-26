Caso Ojeda: Colombia rechaza extradición a Venezuela de involucrado en asesinato

La Corte Suprema de Colombia rechazó la solicitud de extradición presentada por Venezuela contra Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, señalado como integrante del Tren de Aragua e involucrado en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile.

Carrillo Ortiz, de nacionalidad colombo-venezolana, fue detenido en febrero pasado por la policía colombiana. Está acusado de participar en el secuestro y homicidio de Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024. Tanto Chile como Venezuela solicitaron su extradición el 11 de febrero de 2025.

En su fallo, el tribunal colombiano sostuvo que los delitos fueron cometidos en territorio chileno y que, en virtud del tratado bilateral de 1914, corresponde dar prioridad a la petición de Chile. El documento señala que “dado que el Tratado de Extradición de 1914 establece un criterio claro y específico para resolver casos de concurrencia de solicitudes, evidente resulta que Colombia, como país de asilo, deberá preferir la extradición que fue solicitada por la República de Chile por sobre la que ha sido elevada por la República Bolivariana de Venezuela”.

De esta manera, la Corte Suprema emitió concepto desfavorable respecto de la solicitud venezolana, dejando el camino despejado para que la extradición de Carrillo Ortiz se concrete hacia Chile y no hacia Venezuela.