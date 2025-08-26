Manifestantes en Israel urgen acuerdo sobre rehenes

Cientos de manifestantes que piden el fin de la guerra en Gaza y el regreso de los rehenes tomaron el martes las calles en Israel, antes de una reunión del gabinete de seguridad que podría abordar la reanudación de las negociaciones para una tregua en el territorio palestino.

Catar declaró que sigue “esperando” la respuesta israelí sobre una reciente propuesta de los mediadores -que contemplaría una tregua acompañada de la liberación de los rehenes-, al tiempo que se mostró poco confiado en que, “si hubiera un compromiso, este fuera positivo”.

Según medios de comunicación israelíes, la reunión del gabinete de seguridad podría abordar la reanudación de las negociaciones tras esta propuesta de los mediadores (Catar, Egipto y Estados Unidos), aceptada por Hamás.

A primera hora del martes, unos 400 manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv, ondeando banderas israelíes y levantando fotos de los rehenes, según periodistas de AFP.

La prensa israelí informó de otras manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la ciudad, así como frente a las casas de varios ministros en todo el país.