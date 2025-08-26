Quién es Lisa Cook, la economista que Trump quiere destituir en su pelea con la Reserva Federal

Antes de ser designada para integrar la Fed, la economista formó parte del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) y trabajó en el Departamento del Tesoro.

Dudas sobre la medida

La decisión de Trump de destituir a Cook probablemente planteará cuestiones legales, ya que los expertos indican que la Casa Blanca deberá demostrar, posiblemente en los tribunales, que tenía motivos suficientes para despedirla.

La Ley de la Reserva Federal no autoriza al presidente a destituir a ninguno de sus directivos, salvo que haya una “causa justificada”, como señaló el mandatario.

“Por ahora, creo que es bastante cuestionable si existe causa, pero obviamente es en eso en lo que (Trump) se basa, y espero que lo impugne”, declaró la exfiscal Shan Wu a la CNN.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe ninguna causa legal, y no tiene autoridad para hacerlo”, declaró Cook en un comunicado.

“No renunciaré. Continuaré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022”, añadió.

Por su parte, el abogado de la directiva, Abbe David Lowell, afirmó que “tomaremos todas las medidas necesarias para evitar el intento de acción ilegal (de Trump)”.

La Reserva Federal aún no se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente, el cual realizó el lunes por la noche a través de su plataforma de redes sociales Truth Social.

La reacción de los mercados a la decisión ha sido relativamente moderada hasta el momento, lo que denota que los inversores parecen escépticos a que el despido se materialice.

Las razones de la actual disputa

Trump publicó una carta dirigida a Cook en la que le informaba de su decisión de destituirla de la junta directiva del banco con efecto inmediato.

En la misma, Trump afirma que Cook firmó un documento en el que aseguraba que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante el próximo año.

“Dos semanas después, usted firmó otro documento para una propiedad en Georgia, declarando que sería su residencia principal durante el próximo año”, declaró el presidente.

“Es inconcebible que no estuviera al tanto de su primer compromiso al asumir el segundo”, escribió.

El presidente había solicitado la renuncia de Cook la semana pasada por la acusación de fraude hipotecario, presentada inicialmente en una carta pública del regulador de financiación de la vivienda, Bill Pulte, a la fiscal general Pam Bondi. Pulte es aliado de Trump.

El regulador calificó las declaraciones de Cook como una “denuncia penal” e instó al Departamento de Justicia a investigar. Hasta el momento, no está claro si se ha abierto una investigación.