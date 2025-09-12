Sushila Karki: Nepal tiene nueva primera ministra apoyada por los manifestantes

Las manifestaciones estudiantiles en Nepal lograron una victoria al proponer a Sushila Karki, como primera ministra interina del país. Es defensora anticorrupción y es expresidenta del Tribunal Supremo. Por lo mismo, tiene el respaldo de los manifestantes que el 8 de septiembre protestaron en contra del gobierno.

Las manifestaciones protagonizadas por la denominada generación Z iniciaron como una revuelta en contra de la corrupción del ahora exprimer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, el cual prohibió 26 redes sociales. Por lo mismo, dimitió el 9 de septiembre. Según información de la policía nepalí, las revueltas dejaron al menos 50 muertos, esto ocurrió cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego en contra de los estudiantes. La renuncia de Oli fue una medida para responsabilizarse de los muertos.

Sunil Bahadur Thapa, asesor presidencial, anunció el nombramiento de Karki. Además, informó que la primera ministra convocará a elecciones en aproximadamente seis meses.

Cabe destacar que, el cargo de primera ministra no es lo mismo que ser presidenta de un país. En Nepal el presidente es Ram Chandra Poudel.

El nombramiento de Karki, de 73 años, comenzó el 10 de septiembre y fue resultado de una negociación de último minuto debido al escenario de violencia que vivía Nepal. En la gestión han sido fundamental el Ejército y el presidente Poudel.

El ascenso de Karki en gran medida se produjo por la presión de los jóvenes que a través de redes sociales la propusieron para el cargo, debido a su lucha en contra de la corrupción.