Washington revoca visa a Petro por “acciones incendiarias”

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que revocará el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus “acciones incendiarias” durante una protesta callejera en Nueva York.

“El presidente colombiano @petrogustavo se ha manifestado en una calle de Nueva York y ha instado a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, declaró el Departamento de Estado en una publicación en X.

“Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, afirmó el Departamento de Estado.

Petro, que viajó Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo a una multitud reunida frente a la sede de la ONU: “Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes del (presidente Donald) Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!”.

Bogotá no emitió comentarios de inmediato

Su oficina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, dijo la agencia Reuters.

En su discurso ante la reunión mundial del martes, Petro también arremetió contra Trump, diciendo que el líder estadounidense era “cómplice del genocidio” en Gaza y pidió “procedimientos penales”por los ataques con misiles estadounidenses contra barcos sospechosos de traficar con drogas en aguas del Caribe.

El perfil de Petro en las redes sociales mostraba el viernes que había republicado varios vídeos en los que aparecía hablando en una reunión de manifestantes pro palestinos en Nueva York.

“Palestina libre. Si Gaza cae, la humanidad muere” dijo Petro en una publicación en X.

El mandatario colombiano, un opositor declarado a la guerra en Gaza y ha suspendido las exportaciones de carbón a Israel.