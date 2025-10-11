Presidente Boric se reunirá este lunes con el papa León XIV en el Vaticano

El Presidente Gabriel Boric viajará este domingo a Italia, donde el lunes 13 de octubre se reunirá en el Vaticano con el papa León XIV, además de participar en actividades oficiales en Roma.

Lo acompañarán el canciller Alberto van Klaveren, la ministra Segpres Macarena Lobos y una delegación transversal de senadores.

“Creo que es una voz importante en estos tiempos (…). Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido hoy día una voz importante”, señaló Boric antes de iniciar el viaje.

El canciller Van Klaveren agregó que esperan “una conversación muy interesante entre el papa y el Presidente Boric”, destacando coincidencias en temas sociales y globales.

El Mandatario también sostendrá una reunión con el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, para abordar cooperación entre Chile y la Santa Sede.

Previo a la partida, Boric se reunió en La Moneda con el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, quien afirmó que el Presidente “le quitó urgencia al proyecto de la eutanasia”, destacando que esa decisión “da más tiempo para una reflexión”.

La visita a Italia se extenderá hasta el 15 de octubre e incluirá también reuniones con la FAO y la participación en la conmemoración de los 50 años del atentado contra el exdirigente democristiano Bernardo Leighton.