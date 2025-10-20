Falla en nube de Amazon afecta numerosas web y app

“Podemos confirmar un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1″, declaró Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, en una actualización en su página de estado.

“Estos problemas están afectando a varios servicios que dependen de la infraestructura de AWS. Estamos monitoreando la situación”, advertía la web especializada Downdetector.

Posible causa identificada

Un par de horas después, AWS dice haber identificado una posible causa del problema registrado en uno de sus centros de datos de EE. UU, que está provocando incidencias en miles de redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos, webs y aplicaciones de todo el mundo.

“Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen”, ha explicado AWS en su web en su última actualización de los hechos.

Además, dice que está “trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación” y recomienda que “los clientes sigan reintentando cualquier solicitud (de conexión) que haya fallado”.

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirma AWS.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB (una base de datos).

Precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ofrece AWS en su web.

Miles de aplicaciones y servicios caídos

Según las incidencias recabadas por el portal Downdetector, hacia las 11.00 de la mañana se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus múltiples servicios, como de miles de redes sociales, webs, plataformas de juego online y aplicaciones móviles por todo el mundo.

La startup de inteligencia artificial Perplexity y la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase atribuyeron sus interrupciones a AWS.

“Perplexity no está disponible en este momento. La causa principal es un problema de AWS. Estamos trabajando para resolverlo”, declaró Aravind Srinivas, director ejecutivo de Perplexity, en una publicación en X.

La web Amazon.com, el servicio de streaming PrimeVideo y el asistente virtual Alexa presentaban también problemas, según Downdetector. Lo mismo ocurría con el servicio de pago virtual Venmo, de PayPal.

La lista de sitios o aplicaciones caídas o con problemas, según los reportes recibidos por Downdetector, es larga e incluye juegos tan populares como Fortnite, Roblox, Clash Royale, PokemonGo, Clash of Clans o Epic Games; plataformas de comunicación y mensajería como Snapchat, Signal, Zoom o Slack, además de otros múltiples servicios como los de Peloton, My Fitness Pal, Canva, Duolingo…

Además, presentaban problemas las plataformas de entidades bancarias como Barclays, Lloyds y el Banco de Escocia, en Reino Unido. O las de BBVA o ING Direct, así como las de redes como Movistar u Orange, en España, informaron medios locales.

Es posible que algunos de estos servicios funcionen para unos y no para otros, advertían expertos, tras discrepancias en algunos reportes.