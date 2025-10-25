Malasia se prepara para una cumbre de ASEAN con Trump y Lula

Malasia celebra desde mañana domingo y hasta el martes la que espera que sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Más de 10.000 agentes de Policía han sido desplegados por la capital malasia para asegurar el buen desarrollo de la cumbre, con la ciudad decorada con pósteres y carteles de la ASEAN que anuncian la cita que arranca mañana. Se prevé que la guerra comercial destaque entre los asuntos prioritarios de la 47ª edición de este encuentro de jefes de Estado y de Gobierno regionales e internacionales.

Trump arranca allí su gira asiática

Donald Trump partió hacia Asia para una gira en la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y en la que espera encontrarse con el presidente Lula de Brasil y, quizá también, con el líder norcoreano Kim Jong Un. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reunirá también con el presidente estadounidense en Kuala Lumpur antes de una ceremonia de firma de un acuerdo de alto el fuego con Camboya, dijo el gobierno tailandés en un comunicado.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, voló este sábado (25.10.2025) hacia Malasia para la cumbre, una cita vista como su primera prueba internacional desde que asumió el cargo. “Espero profundizar la relación de confianza con los líderes de la ASEAN y lograr resultados significativos”, dijo la mandataria a los medios de comunicación, antes de partir hacia Kuala Lumpur.