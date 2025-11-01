EE. UU. no enviará funcionarios de alto nivel a la COP30

Estados Unidos no enviará a ningún alto funcionario a la COP30, la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil, indicó la Casa Blanca este sábado.

Cabe indica que Donald Trump, quien se retiró del acuerdo climático de París por segunda vez tras su regreso al poder en enero, no tenía previsto asistir a la cumbre de líderes previa a la conferencia anual de la ONU sobre el clima en Belém de Pará.

“Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30”, declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

“El presidente está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos, como se puede apreciar en los históricos acuerdos comerciales y de paz, que tienen un foco significativo en las alianzas energéticas”, señaló.

Brasil anunció el viernes que menos de 60 dirigentes mundiales han confirmado su asistencia a la cumbre de líderes, entre el 6 y 7 de noviembre, que este año se celebrará por separado para descomprimir la demanda de alojamiento.