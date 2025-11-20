Ucrania dispuesta a trabajar con EE.UU. el fin de la guerra

Ucrania indicó este jueves que recibió un “proyecto de plan” de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia, y afirmó que está dispuesto a trabajar de manera constructiva con Washington sobre su contenido.

“El presidente ucraniano recibió oficialmente un proyecto de plan por parte de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría reimpulsar la diplomacia”, escribió la presidencia ucraniana en Telegram.

Aunque el comunicado no menciona qué representantes de EE.UU. entregaron el borrador a Zelenski, el presidente ucraniano tenía previsto, según fuentes oficiales, reunirse con el jefe del Estado Mayor estadounidense y otros representantes del Pentágono en Ucrania.

Acuerdo secreto

Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido ahora Zelenski fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de EE.UU. y Rusia, y prevé que Ucrania reduzca sus capacidades militares y entregue a Rusia la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.

Zelenski subrayó en la reunión los principios que deben tenerse en cuenta para Ucrania y “las partes acordaron trabajar en los puntos del plan para que pueda llevar a un final justo de la guerra”, de acuerdo con la Presidencia.

“En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, añadió su oficina.

“Estamos listos para trabajar de manera constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y en todo el mundo para lograr la paz”, indicó la oficina del dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski. Kiev también anunció una llamada entre Zelenski y su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días.