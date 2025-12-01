Milei se queda sin ministra de Seguridad: renuncia Patricia Bullrich para asumir como senadora

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó su renuncia al gobierno de Javier Milei luego de jurar como senadora el viernes pasado. Su salida del gabinete se hará efectiva este lunes 1 de diciembre, paso previo a asumir su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre.

Bullrich comunicó su decisión mediante una carta dirigida al presidente argentino, donde agradeció la confianza depositada en ella durante casi dos años al mando de la Seguridad. “Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, señaló en el documento.

La ahora exministra afirmó que su labor como senadora continuará alineada con la agenda del mandatario. “Asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, indicó.

La partida de Bullrich abre un nuevo movimiento dentro del gabinete en un área clave para la administración de Milei, marcada por la ofensiva contra el delito organizado y una agenda de seguridad que ha sido uno de los ejes más visibles de su gestión.