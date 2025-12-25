El cariñoso y transversal saludo de Navidad de Trump: incluyó a “la escoria de la izquierda radical”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió su mensaje de Navidad con un tono directo y confrontacional, incluyendo en su saludo a sus opositores.

“Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, escribió en su cuenta de X.

Trump aprovechó su publicación para destacar lo que definió como logros de su administración en materia económica, migratoria y de seguridad interna. “Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil”, sostuvo.

En ese mismo mensaje, el Mandatario afirmó que el país vive buenos indicadores económicos. “Lo que sí tenemos es un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401K, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y, ayer, un PIB del 4,3%, dos puntos mejor de lo esperado”, señaló.

También resaltó los efectos de su política comercial. “Los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido. Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes”, expresó.

El mensaje concluyó con una consigna clásica en sus discursos. “¡Dios bendiga a Estados Unidos!!! Presidente DJT”, cerró.