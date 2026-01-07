Muere en accidente de tránsito juez que investigaba caso de corrupción relacionado con Netanyahu

El presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, el juez Benny Sagi, falleció tras el choque de un vehículo contra su motocicleta mientras viajaba por la Ruta 6, cerca del kibutz Kfar Menachem, en el centro de Israel. El magistrado dirigía el Caso 3000 que involucra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Según informó la policía israelí, Sagi conducía su motocicleta cuando un vehículo que circulaba fuera de la carretera ingresó repentinamente a la autopista e impactó contra su motocicleta. El magistrado fue trasladado de urgencia al Centro Médico Beilinson en Petaj Tikva, donde falleció producto de las graves heridas sufridas en el impacto.

Las autoridades arrestaron al conductor y abrieron una investigación por homicidio negligente.

Sagi era conocido por su participación en el denominado “Caso 3000”, una investigación por corrupción en la compra de submarinos y buques militares alemanes, en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu fue interrogado como uno de los principales sospechosos, aunque sin ser formalmente acusado.

El caso involucra a figuras como David Sharan, exjefe de la Oficina del Primer Ministro, quien fue indictado por cargos de soborno, lavado de dinero y abuso de confianza.

Si bien no presidía el juicio principal por corrupción contra Netanyahu, que incluye los casos 1000, 2000 y 4000, el cual se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Su rol se encontraba vinculado al Caso 3000, en el tribunal de Beersheba.

El Departamento de Justicia de Israel se pronunció sobre la noticia, a través de un comunicado, donde señaló: “Anuncio sobre el fallecimiento prematuro del presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, el juez Beni Sagi. (…) El presidente Sagi era un juez talentoso y prometedor, un líder muy querido y profundamente respetado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Logró importantes logros profesionales a una edad temprana (…) ejerció como juez durante aproximadamente veinte años”.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó sus condolencias calificando a Sagi como “un juez talentoso y respetado”. Mientras que el presidente de la Corte Suprema, Yitzhak Amit, también lamentó su muerte, destacando su dedicación al sistema judicial israelí.

El magistrado fue sepultado en el cementerio de Kiryat Shaul, en Tel Aviv.