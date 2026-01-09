Trump anuncia ataques a cárteles que “controlan” México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México“, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas”, argumentó.

🚨 | Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. “We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico.” pic.twitter.com/FfRbF8bYpd — VOZ (@Voz_US) January 9, 2026

Los comentarios de Trump se producen tras la sorpresiva captura del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado fin de semana, culminación de meses de creciente presión militar y económica por parte de Estados Unidos sobre el líder izquierdista.

Como parte de esa campaña, Estados Unidos ha matado a más de 100 personas en ataques contra presuntos barcos narcotraficantes desde septiembre, y Trump también ha dicho que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque terrestre contra una zona de atraque de esos barcos en Venezuela.

Ataques a México agravarían escalada

Pero los ataques contra los cárteles en México supondrían una importante escalada militar por parte de Estados Unidos.

El gobierno interino chavista en Caracas ha condenado los ataques estadounidenses contra Venezuela por considerarlos una “amenaza para la estabilidad regional”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el lunes que las Américas “no pertenecen” a ninguna potencia, después de que Trump invocara el “dominio” de Washington sobre el hemisferio tras derrocar a Maduro.

Trump dijo el domingo que estaba presionando a Sheinbaum para que le permitiera enviar tropas estadounidenses para combatir los cárteles de la droga en México, una oferta que, según él, ella había rechazado anteriormente.