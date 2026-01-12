Expresidentes de la Fed salen a defender a Jerome Powell por investigación penal en su contra

Tres expresidentes de la Reserva Federal (Fed) y 10 expertos económicos de diversas administraciones estadounidenses emitió un comunicado conjunto, en respuesta a la investigación criminal iniciada por el Departamento de Justicia contra el actual presidente del organismo, Jerome “Jay” Powell, hecho que muchos interpretan en Estados Unidos como un paso más en la determinación de Donald Trump de remover a Powell de su cargo, algo que no puede hacer por su sola voluntad, dado que se trata de un organismo autónomo y que las causas de remoción de su presidente se encuentran muy restringidas.

En dicho sentido, el documento, firmado por Ben Bernanke, Alan Greenspan y Janet Yellen, junto a exasesores de los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Biden, describe la indagación judicial como un intento de presión sobre la autonomía de la autoridad monetaria.

El texto señala que “la independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de esa independencia son fundamentales para el desempeño económico, incluido el logro de los objetivos que el Congreso ha fijado para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”.

En el mismo sentido, indican que “la investigación penal reportada contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques desde la fiscalía para socavar esa independencia. Así es como se formula la política monetaria en los mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y para el funcionamiento de sus economías en general. Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que constituye la base de nuestro éxito económico”.

La declaración surge tras el anuncio de una investigación relativa al testimonio de Powell ante el Congreso sobre las obras de renovación de las oficinas de la Reserva Federal, en junio pasado. Según informó el Departamento de Justicia (que sí depende de Trump) se evalúa la veracidad de la información aportada por el funcionario sobre los costos y procesos de remodelación de la sede del banco central en la capital estadounidense, cuyo costo inicial era de 1.900 millones de dólares, los que fueron aumentando paulatinamente hasta los 2.500 millones.

Powell comunicó la apertura de este proceso el pasado domingo por la noche. Tras el anuncio, senadores republicanos manifestaron su oposición a confirmar nuevos nombramientos para la junta de la Reserva Federal hasta que la situación jurídica del presidente de la entidad sea resuelta. El mandato de Powell finaliza en mayo de este año. Fue nominado por el propio Trump en 2017, pero la relación entre ambos se agrió velozmente y en los últimos meses Powell se ha negado a bajar las tasas de interés, contrariando de este modo al mandatario, quien lo ha insultado con apodos como “señor demasiado tarde”, “zopenco” e “incompetente”.