Macron acusa a Estados Unidos de buscar la subordinación de Europa

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó este martes a Estados Unidos de impulsar una estrategia orientada a debilitar a Europa, en medio de una creciente tensión comercial y diplomática con la Administración de Donald Trump.

El mandatario sostuvo que “la competencia con Estados Unidos, a través de acuerdos comerciales destinados a socavar nuestros intereses exportadores y a exigir concesiones máximas, busca abiertamente debilitar y subordinar a Europa”, calificando esta conducta como “inaceptable”.

🇫🇷🇺🇸 Presidente francés, Emmanuel Macron: “La competencia con Estados Unidos, a través de acuerdos comerciales destinados a socavar nuestros intereses exportadores y a exigir concesiones máximas, busca abiertamente debilitar y subordinar a Europa. Es inaceptable”. pic.twitter.com/o6aptHljtI — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 20, 2026



En su discurso, Macron remarcó que Francia y Europa están comprometidas con la soberanía y la independencia nacionales, así como con las Naciones Unidas y su carta, afirmando que prefiere “el respeto a los matones” y “el Estado de derecho a la brutalidad”, en alusión directa a la postura adoptada desde Washington.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles a los países que se opongan a una eventual anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, lo que volvió a tensionar las relaciones transatlánticas.

El jefe de Estado francés subrayó además que Europa cuenta con herramientas “muy poderosas” en materia comercial y que debe utilizarlas cuando “no se la respeta”, retomando la posibilidad de recurrir al instrumento “anti coerción” de la Unión Europea, considerado una medida de alto impacto en caso de una guerra comercial.

Donald Trump amenazando con subir los aranceles a los países que se opongan a qué EEUU invada Groenlandia.

¿Que demonios estamos esperando para aislar económica y militarmente a este psicópata?pic.twitter.com/kX27lp8Z9M — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 17, 2026

La tensión bilateral se profundizó el lunes, cuando Trump advirtió sobre la imposición de aranceles del 200% al vino y al champán francés, luego de que Francia insinuara que no se sumaría al nuevo “Consejo de Paz” impulsado por el mandatario estadounidense.

Finalmente, Macron descartó que exista una reunión del G7 prevista para este jueves en París, pese a que había propuesto en un mensaje privado a Trump organizar una cumbre en la capital francesa, incluso con la eventual participación de representantes rusos, lo que habría marcado un hecho inédito tras casi cuatro años de guerra en Ucrania.

Por su parte, Donald Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, fue efectivamente invitado a la Junta de la Paz y desestimó las críticas de Emmanuel Macron, a quien describió como un líder “de salida”. En ese contexto, advirtió que Estados Unidos podría aplicar aranceles de hasta un 200 % a los vinos franceses si Francia mantiene una postura hostil frente a la propuesta.