Macron acusa a Estados Unidos de buscar la subordinación de Europa

Macron acusa a Estados Unidos de buscar la subordinación de Europa

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El presidente francés endureció su discurso en Davos y cuestionó la política comercial de la Administración Trump, tras amenazas de aranceles y tensiones por Groenlandia.

El presidente francés Emmanuel Macron criticó duramente a Estados Unidos durante su intervención en Davos, acusando a la administración de Donald Trump de impulsar una política comercial que busca “debilitar y subordinar a Europa”. El mandatario defendió la soberanía europea, el respeto al Estado de derecho y llamó a utilizar las herramientas comerciales del bloque cuando no se le respete. Sus declaraciones se dan en medio de tensiones por amenazas de aranceles y la postura de Trump sobre Groenlandia.
Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó este martes a Estados Unidos de impulsar una estrategia orientada a debilitar a Europa, en medio de una creciente tensión comercial y diplomática con la Administración de Donald Trump.

El mandatario sostuvo que “la competencia con Estados Unidos, a través de acuerdos comerciales destinados a socavar nuestros intereses exportadores y a exigir concesiones máximas, busca abiertamente debilitar y subordinar a Europa”, calificando esta conducta como “inaceptable”.


En su discurso, Macron remarcó que Francia y Europa están comprometidas con la soberanía y la independencia nacionales, así como con las Naciones Unidas y su carta, afirmando que prefiere “el respeto a los matones” y “el Estado de derecho a la brutalidad”, en alusión directa a la postura adoptada desde Washington.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles a los países que se opongan a una eventual anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, lo que volvió a tensionar las relaciones transatlánticas.
El jefe de Estado francés subrayó además que Europa cuenta con herramientas “muy poderosas” en materia comercial y que debe utilizarlas cuando “no se la respeta”, retomando la posibilidad de recurrir al instrumento “anti coerción” de la Unión Europea, considerado una medida de alto impacto en caso de una guerra comercial.

La tensión bilateral se profundizó el lunes, cuando Trump advirtió sobre la imposición de aranceles del 200% al vino y al champán francés, luego de que Francia insinuara que no se sumaría al nuevo “Consejo de Paz” impulsado por el mandatario estadounidense.
Finalmente, Macron descartó que exista una reunión del G7 prevista para este jueves en París, pese a que había propuesto en un mensaje privado a Trump organizar una cumbre en la capital francesa, incluso con la eventual participación de representantes rusos, lo que habría marcado un hecho inédito tras casi cuatro años de guerra en Ucrania.

Por su parte, Donald Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, fue efectivamente invitado a la Junta de la Paz y desestimó las críticas de Emmanuel Macron, a quien describió como un líder “de salida”. En ese contexto, advirtió que Estados Unidos podría aplicar aranceles de hasta un 200 % a los vinos franceses si Francia mantiene una postura hostil frente a la propuesta.

