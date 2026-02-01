Jamenei: un ataque provocaría una “guerra regional”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el domingo (01.02.2026) de que si Estados Unidos ataca el país provocará una “guerra regional”, tras el fuerte despliegue militar de Washington en el Golfo. “Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, declaró Jamenei, según informó la agencia de noticias Tasnim.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que su país no comenzará un conflicto, pero “dará un golpe firme a cualquiera que le ataque”, en referencia a Estados Unidos, que ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear. Washington, que bombardeó Irán durante la Guerra de los 12 Días en junio, ha enviado una flota a la zona “incluso más grande” que la de Venezuela.

Las amenazas “no asustan” a Irán

Jameneí subrayó que las amenazas estadounidenses no asustan a Irán. “Este señor [el presidente de EEUU, Donald Trump] afirma constantemente que han enviado portaaviones y demás. Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní”. El líder iraní denunció además que las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán entre el 28 de diciembre y el 11 de enero fueron un intento similar a un golpe de Estado, cuyo objetivo era destruir centros estratégicos de la administración del país.

“Por eso atacaron a la Policía, a centros gubernamentales, a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, a bancos y mezquitas, e incluso incendiaron el Corán. Atacaron los centros que administran el país. Esto se parecía a un golpe de Estado”, indicó. Jamenei ya había responsabilizado de las protestas a Estados Unidos e Israel anteriormente y ordenó mano dura contra los alborotadores. Ante esta ola de represión, Trump amenazó con intervenir militarmente.