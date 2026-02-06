Subdirector de la inteligencia militar rusa es baleado en atentado en Moscú

El teniente general Vladímir Alekseyev, el segundo al mando de la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor ruso, fue víctima de un atentado. El canciller Sergei Lavrov calificó el hecho como un “ataque terrorista” y acusó a Ucrania de estar detrás del incidente. Mientras que el Kremlin confirmó que Vladimir Putin fue informado del caso y señaló que los servicios de seguridad están a cargo de la investigación.

Este viernes, un hombre no identificado ingresó a un edificio residencial en la avenida Volokolamskoye, en Moscú, disparó varias veces contra el teniente y logró huir del lugar tras el ataque, según informó el Comité de Investigación de Rusia.

La portavoz del organismo, Svetlana Petrenko, indicó que se abrió una causa penal por intento de asesinato y posesión ilegal de armas. “Investigadores y expertos forenses están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, señaló, precisando que el alto mando permanece hospitalizado, sin que se haya informado oficialmente la gravedad de sus heridas.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, calificó el hecho como un “ataque terrorista” y responsabilizó directamente a Ucrania. Según sostuvo, el atentado confirma que el gobierno de Volodymyr Zelensky “sigue el camino de las provocaciones para desestabilizar el proceso de negociaciones”. Añadió que Kiev estaría dispuesto a “dar cualquier paso” para impedir un acuerdo, con apoyo de sus aliados occidentales.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov confirmó que el presidente Vladimir Putin fue informado del ataque y aseguró que los servicios de seguridad están a cargo de la investigación. “Esperamos que sobreviva y se recupere. Deseamos que ese sea el caso”, afirmó.

“Está claro que los líderes militares y los especialistas altamente cualificados están en riesgo durante una guerra”, dijo durante una rueda de prensa, según la agencia rusa de noticias Interfax. “El Kremlin no es quien debe discutir cómo garantizar su seguridad, eso es cuestión de los servicios de seguridad”, sostuvo.

Alekseyev, de 64 años, se desempeña como subjefe del GRU desde 2011 y es considerado una de las figuras más influyentes del aparato de inteligencia ruso. Durante la rebelión del grupo Wagner en junio de 2023, tuvo un rol clave en las negociaciones con su líder, Yevgueni Prigozhin, para frenar el avance de los mercenarios hacia Moscú. Además, participó en la coordinación de la intervención militar rusa en Siria y ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta vinculación con operaciones encubiertas, ciberataques e injerencias en el extranjero.

El atentado se suma a una serie de ataques recientes contra altos oficiales rusos en el contexto de la guerra con Ucrania. En suma, con el atentado contra Alexéyev ya son cuatro ataques contra generales rusos en poco más de un año, tres de ellos asesinados.