Detienen en Sao Paulo a piloto Latam Brasil en avión por red de explotación sexual infantil

La Policía Civil de São Paulo detuvo a un piloto de Latam dentro de una aeronave en el aeropuerto de Congonhas, en el marco de una operación para desmantelar una red de explotación sexual infantil que operaba desde hace al menos ocho años.

Según informaron fuentes oficiales, los detenidos son el piloto, de 60 años, arrestado dentro del avión, y una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al piloto.

De acuerdo con medios locales, el detenido es Sérgio Antonio Lopes, piloto de la compañía aérea Latam Brasil, quien fue interceptado por agentes de seguridad cuando la aeronave ya estaba lista para volar con destino a Río de Janeiro.

A través de un comunicado, la aerolínea señaló que está al tanto de lo ocurrido durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900 que conecta São Paulo y Río de Janeiro, donde uno de sus tripulantes fue detenido por autoridades policiales.

Latam informó que abrió una investigación interna, se puso a disposición de las autoridades y que el vuelo operó con normalidad, despegando y aterrizando en horario.

Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2025. Según los antecedentes, la estructura criminal presentaba organización, división de funciones, habitualidad y actuación coordinada.

La mujer detenida está siendo investigada por violación de vulnerable; favorecimiento de la prostitución y explotación sexual de menores y adolescentes; producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil; persecución reiterada; reclutamiento de menores; uso de documento falso y coacción.

En el operativo participaron 32 policías civiles y 14 patrullas. Las autoridades no descartaron nuevas detenciones a medida que avance el análisis de pruebas digitales.