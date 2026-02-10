La séptima derrota de Trump: republicanos caen en elecciones legislativas de Luisiana

El Partido Republicano sufrió un nuevo revés electoral este fin de semana, luego de caer en una elección especial para la Cámara de Representantes del estado de Luisiana, en un distrito que había respaldado ampliamente a Donald Trump en las presidenciales de 2024.

La contienda se desarrolló en el Distrito 60, donde la demócrata Chasity Martínez se impuso con un 62% de los votos, superando con holgura al republicano Brad Daigle, que obtuvo un 38%. La diferencia —23 puntos— representa un giro de 36 puntos respecto del desempeño republicano en la última elección presidencial en ese mismo territorio.

La elección fue convocada tras la renuncia del anterior representante del distrito, Chad Brown, quien dejó su escaño en noviembre de 2025 para asumir como comisionado estatal de la Oficina de Control de Alcohol y Tabaco. Si bien la banca ya estaba en manos demócratas, el resultado tuvo un fuerte impacto político.

Medios locales consignaron que el Partido Republicano veía esta elección como una oportunidad estratégica para recuperar el distrito, considerando que Trump lo había ganado en tres ocasiones y que, en los últimos años, el electorado local había mostrado una tendencia favorable a los republicanos en elecciones federales.

Desde el Partido Demócrata destacaron, además, la desigualdad en el financiamiento de campaña. “Aunque fue superada en gasto por tres a uno, igual ganó. Esto es lo que pasa cuando los demócratas se movilizan y se organizan”, publicó la cuenta oficial del Partido Demócrata de Luisiana en redes sociales.

El resultado en Luisiana no es un hecho aislado. La semana pasada, en Texas, los demócratas lograron revertir una banca histórica en el distrito 9, ubicado en uno de los condados más republicanos del país. Allí, Taylor Rehmet derrotó al candidato republicano en un territorio que el Partido Republicano controlaba desde hace más de cuatro décadas y donde Trump había ganado por 17 puntos en 2024.

Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, los demócratas han logrado recuperar al menos ocho distritos mediante elecciones especiales, además de sumar 18 bancas estatales en Nueva Jersey y Virginia en los comicios de noviembre pasado. Hasta ahora, los republicanos no han conseguido revertir ninguna de esas pérdidas.

De acuerdo con el portal La Política Online, el resultado en Luisiana se inscribe en una racha de siete derrotas consecutivas para el trumpismo, que incluye elecciones en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, un referendo en California, la alcaldía de Miami y las recientes votaciones especiales en Texas y Luisiana.

El escenario comienza a generar inquietud en el Partido Republicano, en medio de una caída en la popularidad de Trump, atribuida por analistas a su política migratoria, a episodios de violencia asociados a operativos policiales, a una política exterior errática y a señales de desaceleración del empleo vinculadas a la guerra arancelaria.

El principal temor del oficialismo es llegar debilitado a las elecciones legislativas de noviembre, donde una eventual derrota podría dejar a Trump sin mayoría parlamentaria y abrir la puerta a un nuevo proceso de juicio político.