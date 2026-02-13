Publicidad
Suiza votará en referéndum si limita a diez millones la población con residencia en el país MUNDO Archivo

Suiza votará en referéndum si limita a diez millones la población con residencia en el país

Europa Press
Europa Press
Suiza votará el 14 de junio una iniciativa del Partido Popular Suizo que propone limitar a 10 millones la población con residencia permanente hacia 2050. El Gobierno federal no respalda la medida, que podría implicar restricciones a extranjeros si se supera el umbral.

Suiza votará en referéndum el próximo mes de junio si limita a diez millones el número máximo de población con residencia en el país, en una iniciativa que dejaría sin permiso a extranjeros, y que presenta la formación de extrema derecha Partido Popular Suizo que no cuenta con el apoyo del Gobierno federal.

En concreto, los suizos están llamados a participar en una consulta el 14 de junio sobre si el país limita a diez millones los ciudadanos que cuentan con residencia permanente en Suiza para el año 2050. En la actualidad se calcula que el país posee una población de 9,5 millones, por lo que, de salir adelante, la iniciativa el gobierno podría tomar medidas inmediatas.

La iniciativa del Partido Popular Suizo será sometida a votación tras cosechar el número suficiente de firmas, en el marco del sistema de democracia directa suiza.

Este tema se incluye en uno de los recurrentes referendos que organiza el país, que cuenta con mecanismos para consultar a su población de forma regular.

Ese mismo día, los suizos también se pronunciarán sobre una reforma de la función pública, que busca precisamente reducir el número de contrataciones, con la intención del Ejecutivo helvético de reducir las admisiones de 6.600 a 4.000.

