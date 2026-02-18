Publicidad
Explosión en tienda de artículos pirotécnicos cobra la vida de 12 personas en centro de China MUNDO

Explosión en tienda de artículos pirotécnicos cobra la vida de 12 personas en centro de China

Publicidad
Xinhua
Por : Xinhua
Ver Más

Una explosión en una tienda de artículos pirotécnicos en Zhengji, ciudad de Xiangyang, dejó 12 fallecidos. El estallido ocurrió cerca de las 14:00 horas y las llamas fueron controladas una hora y media después, mientras las autoridades investigan las causas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Doce personas murieron tras una explosión registrada alrededor de las 14:00 horas en una tienda minorista de artículos pirotécnicos en el poblado de Zhengji, ciudad de Xiangyang, provincia de Hubei, China. El estallido y el posterior incendio afectaron unos 50 metros cuadrados. Equipos de emergencia extinguieron el fuego hacia las 15:30 y luego hallaron los cuerpos. Las causas del hecho están bajo investigación.
Desarrollado por El Mostrador

Doce personas murieron en una explosión ocurrida hoy miércoles en una tienda minorista de artículos pirotécnicos en la provincia central china de Hubei, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los organismos de atención de emergencias, el estallido se produjo alrededor de las 14:00 horas en el poblado de Zhengji de la ciudad de Xiangyang. La explosión y el incendio que se desató como consecuencia de la misma afectaron una superficie de unos 50 metros cuadrados.

ersonal de atención de desastres fue despachado de inmediato al lugar y para las 15:30 las llamas ya habían sido extinguidas.

Posteriormente, los efectivos encontraron 12 cuerpos en el lugar. Las causas de la explosión están siendo investigadas.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad