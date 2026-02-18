Explosión en tienda de artículos pirotécnicos cobra la vida de 12 personas en centro de China

Doce personas murieron en una explosión ocurrida hoy miércoles en una tienda minorista de artículos pirotécnicos en la provincia central china de Hubei, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los organismos de atención de emergencias, el estallido se produjo alrededor de las 14:00 horas en el poblado de Zhengji de la ciudad de Xiangyang. La explosión y el incendio que se desató como consecuencia de la misma afectaron una superficie de unos 50 metros cuadrados.

ersonal de atención de desastres fue despachado de inmediato al lugar y para las 15:30 las llamas ya habían sido extinguidas.

Posteriormente, los efectivos encontraron 12 cuerpos en el lugar. Las causas de la explosión están siendo investigadas.