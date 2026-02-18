Histórica marca argentina de neumáticos cierra su planta y despide a casi 1.000 empleados

La compañía FATE S.A.I.C.I., histórica de la industria del neumático en Argentina, con más de 80 años de trayectoria, confirmó el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando y la indemnización de sus 920 trabajadores. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, explicó que la decisión responde a un cambio en el escenario económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó la empresa en un comunicado oficial.

La decisión se toma justo cuando el gobierno debate la nueva reforma laboral que busca introducir cambios importantes en las relaciones entre empleados y empleadores. La firma definió dejar de producir e indemnizar a todo el personal de la planta de producción de neumáticos con más de 80 años de antigüedad que se encuentra en el partido de San Fernando.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre”, señaló el directorio.

La empresa aclaró que no se trata de una quiebra, sino de una decisión empresarial de liquidar la actividad industrial y comercial. Medios trasandinos, informan que entre los factores que influyeron aparece la creciente competencia de productos importados, particularmente de origen chino, cuyos precios llegan a ser hasta 40% más bajos que los nacionales.

Desde la firma remarcaron su trayectoria en el sector: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

Protestas y tensión en la planta

El anuncio desató inmediatas protestas. Tras el aviso de los 920 despidos, varios trabajadores subieron al techo de la fábrica, mientras otros se manifestaron en el acceso principal del establecimiento. Delegados sindicales y dirigentes políticos del Frente de Izquierda ingresaron al predio tras saltar el enrejado perimetral para acompañar la movilización.

"¡Vamos a defender nuestros puestos de trabajo!" Alejandro Crespo, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino: "A las seis de la mañana pasó esto. Los trabajadores se están enterando ahora, en sus casas. Muchos estaban de vacaciones. Esto no es normal".

En medio de la tensión, los empleados aseguraron que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, intentó ser detenido cuando intentaba ingresar a la empresa para dialogar.

“Queda claro que es un ejemplo que darle más herramientas para generar despidos a los empresarios lo que va a provocar es una grave situación de confrontación social”, afirmó Crepo.

El cierre se conoció el mismo día en que la Cámara de Diputados debía emitir dictamen sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que convocará a un paro general en coincidencia con la discusión del proyecto en el recinto.

En medio de la escalada, el Gobierno convocó a representantes de la empresa y de los trabajadores a una audiencia para intentar descomprimir el conflicto.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron previamente que “lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”, agregando que el objetivo oficial es “propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”.