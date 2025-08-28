Requisitos para ingresar a pedagogía

Señor Director:

El debate sobre el acceso a las carreras de Pedagogía se ha centrado casi exclusivamente en el puntaje de la PAES, como si la excelencia docente dependiera únicamente de la nota de ingreso. Esta visión simplista ignora una pregunta fundamental: ¿qué tan efectiva es nuestra formación inicial docente para preparar profesores de calidad?

Chile ha invertido significativamente en regular y acreditar estos programas, pero los resultados siguen siendo insuficientes. El problema no radica solo en quién entra, sino en cómo los formamos una vez que ingresan.

La evidencia internacional es clara: la formación efectiva de profesores privilegia las prácticas pedagógicas situadas y efectivas, la reflexión, y la experticia y agencia relacional, combinando criterios de selección rigurosos con programas formativos (e.g. Programa de Atracción al Talento Pedagógico) centrados en el compromiso con la equidad educativa.

¿No deberíamos preguntarnos cómo lograr que nuestros futuros docentes desarrollen conocimientos, habilidades y disposiciones para enseñar a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico? ¿Cómo avanzamos hacia una formación que combine altas expectativas académicas con un compromiso genuino con la justicia educativa?

El verdadero desafío no es solo subir el puntaje de corte, sino transformar cómo preparamos a quienes tendrán en sus manos el futuro de miles de estudiantes chilenos.

Malba Barahona

Académica Facultad Educación UC