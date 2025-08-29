Mayores cuidando mayores: una carga silenciosa

Señor Director:

En una sociedad que envejece rápidamente, hay fenómenos que cuesta observar. En Chile, miles de personas mayores cuidan a otros mayores. Es una realidad invisible y dramática: largas jornadas de casi 10 horas diarias, un 36% con su salud deteriorada y un 45% que declara haber perdido el control de su propia vida.

El costo no es solo físico. La mitad de quienes ejercen este rol reconoce sentirse decaída varios días a la semana y un 18% vive con ansiedad casi a diario. La mayoría son mujeres, lo que confirma la feminización del cuidado y la carga desproporcionada que asumen.

Cuando el envejecimiento se enfrenta desde la fragilidad, cuidar deja de ser un acto de apoyo para transformarse en un riesgo de desgaste físico y mental. Es necesario adoptar medidas que reconozcan y acompañen a esta población: programas de respiro, atención psicológica y apoyos comunitarios.

Yamil Tala Mussa

Investigador CIPEM (UDD – Los Héroes)