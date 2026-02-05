Salud: no es sólo recursos; lo que falta es gestión

Señor director:

La discusión sanitaria de la próxima administración no puede reducirse únicamente a las listas de espera ni al debate presupuestario. Ambos temas son relevantes, pero insuficientes si no se aborda el problema estructural del sistema de salud: la gestión de los recursos ya existentes.

Chile cuenta hoy con capacidades instaladas, infraestructura, tecnología y proveedores que podrían ser mucho mejor aprovechados. Sin embargo, la fragmentación del sistema, los procesos obsoletos y la falta de coordinación generan ineficiencias que terminan profundizando el déficit financiero y extendiendo los tiempos de atención de los pacientes.

Un ejemplo concreto de esta mala gestión es la eliminación de mecanismos que antes daban certeza y continuidad al sistema, como el pago automático del Estado a sus proveedores y la compra regular a través del SIGFE. La pérdida de estas herramientas no solo ha afectado la cadena de abastecimiento, sino que ha tensionado financieramente a quienes sostienen la provisión de insumos, tecnología y servicios esenciales para la atención de los pacientes.

Incrementar el presupuesto sin corregir estos problemas es una solución temporal. Sin un modelo claro, moderno y eficiente de gestión sanitaria, los recursos adicionales se diluyen, las listas de espera persisten y la sostenibilidad del sistema sigue en riesgo.

Resulta clave avanzar hacia una integración efectiva entre el mundo público y privado, con foco en el paciente y en la eficiencia operativa. Si no se aborda con decisión la gestión del sistema de salud, el déficit presupuestario continuará creciendo y los problemas de fondo seguirán sin resolverse.

Eduardo del Solar

Director Ejecutivo

Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud