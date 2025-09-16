Matthei: nueva mayoría con la centroderecha social

Me encontré, en distintos momentos y lugares, con Ximena Rincón y Mariana Aylwin, entre otros ex Concertación, haciendo campaña junto a sectores que hace una década éramos sus opositores y eso me motivó a esta reflexión llena de esperanzas.

El único escape que veo a la crisis que observamos en Chile es salir de la tendencia de radicalización: conformar una nueva mayoría política, con la gente de trabajo, la que genera el progreso del país, personas de bien, decentes, honestas, criteriosas y equilibradas. Se requieren personas inspiradas en valores éticos, que las hay y muchas en Chile, pero deben actuar ahora. El mal triunfa cuando la gente de bien no hace lo suyo, no asume su responsabilidad y liderazgo. Es tiempo de hacerlo ahora.

En las elecciones presidenciales de Chile se observan intentos de repetir la polarización de los procesos eleccionarios y constituyentes recientes, que tan malas consecuencias le han traído al país: desarrollo estancado, inseguridad ciudadana y precariedad laboral. En este escenario, surfeando la polarización, el divisionismo, el individualismo y la descomposición de los partidos políticos, se verifica que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado se toman el país.

Es muy claro que la gente está agotada de una polarización que se arrastra desde 1973: buenos y malos, izquierda y derecha. Por su parte, los jóvenes de la revolución pingüina y su seudoautoridad ética están para el olvido. Unos y otros han abusado del poder, sin que la gente mejore su calidad de vida.

La tendencia más promisoria ha comenzado. Nada detiene una idea a la que le ha llegado su momento. En el centro del espectro político se está dando una fuerte y determinante movilidad. Esta migración política está aportando compromiso ético, excelencia y probidad.

Veo personajes de la ex Concertación (espontáneamente) cruzando puentes, haciendo campaña y comenzando a mover la aguja. Esa nueva mayoría dará progreso económico, redistribución de la riqueza y sentido social. La demanda es impulsar los bienes públicos: salud, educación, orden y progreso. Se está conformando una gran centroderecha social.

La tendencia sociopolítica es clara y en ella Matthei está llamada a liderar la nueva mayoría de amplio espectro y el nuevo Gobierno, para construir una sociedad más justa, con equidad, solidaridad y excelencia.

