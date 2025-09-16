Matthei: nueva mayoría con la centroderecha social
El único escape que veo a la crisis que observamos en Chile es salir de la tendencia de radicalización: conformar una nueva mayoría política, con la gente de trabajo, la que genera el progreso del país, personas de bien, decentes, honestas, criteriosas y equilibradas.
Me encontré, en distintos momentos y lugares, con Ximena Rincón y Mariana Aylwin, entre otros ex Concertación, haciendo campaña junto a sectores que hace una década éramos sus opositores y eso me motivó a esta reflexión llena de esperanzas.
El único escape que veo a la crisis que observamos en Chile es salir de la tendencia de radicalización: conformar una nueva mayoría política, con la gente de trabajo, la que genera el progreso del país, personas de bien, decentes, honestas, criteriosas y equilibradas. Se requieren personas inspiradas en valores éticos, que las hay y muchas en Chile, pero deben actuar ahora. El mal triunfa cuando la gente de bien no hace lo suyo, no asume su responsabilidad y liderazgo. Es tiempo de hacerlo ahora.
En las elecciones presidenciales de Chile se observan intentos de repetir la polarización de los procesos eleccionarios y constituyentes recientes, que tan malas consecuencias le han traído al país: desarrollo estancado, inseguridad ciudadana y precariedad laboral. En este escenario, surfeando la polarización, el divisionismo, el individualismo y la descomposición de los partidos políticos, se verifica que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado se toman el país.
Es muy claro que la gente está agotada de una polarización que se arrastra desde 1973: buenos y malos, izquierda y derecha. Por su parte, los jóvenes de la revolución pingüina y su seudoautoridad ética están para el olvido. Unos y otros han abusado del poder, sin que la gente mejore su calidad de vida.
La tendencia más promisoria ha comenzado. Nada detiene una idea a la que le ha llegado su momento. En el centro del espectro político se está dando una fuerte y determinante movilidad. Esta migración política está aportando compromiso ético, excelencia y probidad.
Veo personajes de la ex Concertación (espontáneamente) cruzando puentes, haciendo campaña y comenzando a mover la aguja. Esa nueva mayoría dará progreso económico, redistribución de la riqueza y sentido social. La demanda es impulsar los bienes públicos: salud, educación, orden y progreso. Se está conformando una gran centroderecha social.
La tendencia sociopolítica es clara y en ella Matthei está llamada a liderar la nueva mayoría de amplio espectro y el nuevo Gobierno, para construir una sociedad más justa, con equidad, solidaridad y excelencia.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.