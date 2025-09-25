Digitalizarse para crecer: una mirada desde la experiencia

En el entorno empresarial actual, digitalizarse ya no es una opción: es una necesidad. La tecnología se ha convertido en un habilitador clave para que las empresas —sin importar su tamaño— puedan ser más competitivas, eficientes y resilientes. Y los datos lo confirman: según el estudio Convergenc.IA de Deloitte, el 83% de las empresas chilenas ya ha incorporado inteligencia artificial en algún proceso del negocio, y ocho de cada diez cuenta con un presupuesto definido para esta tecnología. La transformación digital ya está en marcha, y no subirse a este tren puede significar perder competitividad frente a quienes ya están avanzando.

Digitalizar permite abrir puertas a nuevos mercados, mejorar la experiencia de los clientes y tomar decisiones con mejor información. Es una transformación que impacta directamente en la sostenibilidad del negocio.

El primer paso para avanzar en este camino es identificar qué procesos de nuestra empresa pueden ser más eficientes con tecnología. No se trata de grandes inversiones ni de cambios radicales, sino de comenzar con herramientas simples y accesibles: una cuenta digital, una plataforma de pagos, un sistema de facturación electrónica. Lo importante es avanzar de forma gradual, con objetivos claros y con el apoyo de aliados que comprendan las necesidades del mundo empresarial.

Un mito muy común es que digitalizarse es costoso o complejo. Hoy existen soluciones muy accesibles que permiten dar los primeros pasos sin necesidad de ser experta en tecnología. Lo fundamental es tener la disposición a aprender, rodearse de redes de apoyo y buscar asesoría en instituciones que acompañen este proceso.

También es importante evitar errores comunes, como querer implementar todo al mismo tiempo o no medir los resultados de las herramientas utilizadas. La clave está en avanzar paso a paso, con foco en lo que realmente aporta valor, y en construir una estrategia que se adapte a la realidad de cada empresa.

Si tuviera que dar un solo consejo a quienes quieren hacer crecer su empresa en el mundo digital, sería este: confía en tu capacidad de adaptarte y aprender. La digitalización es una oportunidad para innovar, crecer y conectar con nuevas formas de hacer negocios. Dar el primer paso —por pequeño que sea— puede marcar una gran diferencia.

