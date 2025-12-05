Por el derecho a la Memoria: 3 y 4 Álamos

El derecho a la memoria está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico a partir del reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. El artículo 5° de la Constitución establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, “garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En el desarrollo del derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las personas y la sociedad poseen el derecho a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, y a conmemorarlas sin censura. Este principio constituye un pilar de la justicia transicional y se vincula estrechamente con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Por ello, resulta fundamental promover la reflexión, el análisis y la discusión pública sobre el derecho a la memoria en nuestra sociedad. En este sentido, destaca la iniciativa de la Corporación 3 y 4 Álamos, que impulsa un programa de actividades orientado a este objetivo. La propuesta contempla conversatorios, espacios de exposición de organizaciones e instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos, además de manifestaciones artísticas que permitan profundizar en las múltiples aristas de la memoria.

Es relevante que esta iniciativa se desarrolle en el propio Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos, actualmente en proceso de traspaso del Estado a la Corporación representante de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos. Se trata de un lugar histórico clave para comprender los horrores de la dictadura y la importancia de la vigencia de los derechos humanos en el Chile del siglo XXI.

En paralelo a la feria de exposiciones y los conversatorios, se realizarán visitas guiadas a los espacios ya recuperados del sitio de memoria, como el patio de visitas y la casona, desde donde se administraba el Campo de Concentración, y donde también se encontraban las celdas de castigo conocidas como “el chucho”.

Cabe destacar que Tres y Cuatro Álamos no era un campo de concentración que funcionaba de forma aislada, sino que era parte de la red de centros de detención y tortura que operaron durante la dictadura, siendo parte de un sistema de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En específico, este campo de concentración funcionó durante la década de 1970, y si bien hoy en día se le considera un solo espacio, durante su funcionamiento fue administrado por Carabineros y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Frente a lo anterior, es necesario mencionar la participación de la Colectiva La Barraca, integrado principalmente por mujeres sobrevivientes de este centro. Tal como reconoce la última declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico del sitio de memoria, se incorpora la experiencia de estas mujeres en el espacio conocido como “La Barraca”, donde desarrollaron prácticas de organización y apoyo mutuo. Dicho espacio, ahora protegido por la declaratoria de monumento nacional, pero no recuperado, se debe erigir como lugar de conmemoración de “la presencia de mujeres en el centro de detención, tortura y desaparición”.

Por todo lo anterior, la Corporación 3 y 4 Álamos invita no solo a asistir, sino también a participar activamente en el proceso de debate sobre el derecho a la memoria en Chile. La invitación comienza este sábado 6 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Sitio de Memoria ubicado en Canadá 5359, San Joaquín.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.